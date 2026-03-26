Una gran parte de la comunidad judía estadounidense está ahora indignada con Israel [EN]

El vacío también está relacionado, por supuesto, con Israel, cuya importancia a los ojos de un grupo cada vez mayor de judíos estadounidenses ha ido cambiando gradualmente en los últimos años. Desde el 7 de octubre, ha ido cayendo en picado. Jewish Currents, bajo el liderazgo de Angel, se ha alejado mucho en su distanciamiento de Sión. En el podcast de la revista, por ejemplo, se puede escuchar una conversación sobre la visión antisionista, en la que los editores debaten el grado de autonomía cultural de que disfrutaría la comunidad judía en un