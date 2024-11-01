edición general
2 meneos
20 clics

La gran mentira de la inteligencia artificial que nadie te cuenta | Dr. Ramón López de Mántaras  

En esta conversación imprescindible, el pionero de la investigación en Inteligencia Artificial en España, el Dr. Ramón López de Mántaras, desmonta mitos, explica qué puede y qué no puede hacer la IA, y advierte sobre los riesgos reales que estamos ignorando: • ¿Puede una IA razonar? • ¿Por qué nos engañan ciertos discursos tecnoutópicos? • ¿Qué pasará si dejamos que nos “atiendan” máquinas?

| etiquetas: inteligencia artificial , mentiras , mitos , riesgos
1 1 0 K 16 tecnología
3 comentarios
1 1 0 K 16 tecnología
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Desmontando el relato sobre la Inteligencia Artificial generativa: nos venden una Inteligencia Artificial que razona, piensa y hasta siente, pero ¿es verdad? La Inteligencia Artificial ya escribe textos, crea imágenes y responde como un humano. Pero no piensa ni razona.

En esta conversación imprescindible, el pionero de la investigación en Inteligencia Artificial en España, el Dr. Ramón López de Mántaras, desmonta mitos, explica qué puede y qué no puede hacer la IA, y advierte sobre los

…   » ver todo el comentario
0 K 11
Mltfrtk #2 Mltfrtk *
Un video interesantísimo que desmonta las mentiras sobre la IA y como tratan de engañarnos para vendernos la moto.
0 K 11
sorrillo #3 sorrillo
“I do not think that the wireless waves I have discovered will have any practical application.” (traducción: "No creo que las ondas inalámbricas que he descubierto vayan a tener ningún uso práctico")
- Heinrich Hertz, 1890
0 K 11

menéame