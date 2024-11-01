La gran mentira de la inteligencia artificial que nadie te cuenta | Dr. Ramón López de Mántaras  

En esta conversación imprescindible, el pionero de la investigación en Inteligencia Artificial en España, el Dr. Ramón López de Mántaras, desmonta mitos, explica qué puede y qué no puede hacer la IA, y advierte sobre los riesgos reales que estamos ignorando: • ¿Puede una IA razonar? • ¿Por qué nos engañan ciertos discursos tecnoutópicos? • ¿Qué pasará si dejamos que nos “atiendan” máquinas?