La gran esperanza inmobiliaria se desvanece: por qué la construcción de viviendas para alquilar no funciona

Las expectativas puestas en el build to rent (BTR) se desvanecen y crecen las voces que cuentan que este modelo, que consiste en la promoción y construcción de pisos para alquilar, está más muerto que vivo. O, cuanto menos, agoniza. No es un asunto menor, ya que compromete el aumento de oferta de casas en renta, algo que restaría presión a la crisis. Los números no salen, las cuentas no cuadran. (Noticia accesible en modo Lectura).