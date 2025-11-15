edición general
La gran esperanza inmobiliaria se desvanece: por qué la construcción de viviendas para alquilar no funciona

Las expectativas puestas en el build to rent (BTR) se desvanecen y crecen las voces que cuentan que este modelo, que consiste en la promoción y construcción de pisos para alquilar, está más muerto que vivo. O, cuanto menos, agoniza. No es un asunto menor, ya que compromete el aumento de oferta de casas en renta, algo que restaría presión a la crisis. Los números no salen, las cuentas no cuadran. (Noticia accesible en modo Lectura).

Porque luego se lo vendemos a fondos buitre.
#2 mmlv
“Las rentabilidades que exigen los inversores para desarrollar vivienda nueva en alquiler o para invertir en vivienda existente han aumentado”

Es el mercado amigo

Quizás es que el modelo debería ser Viena, es decir, que las viviendas para alquilar sean propiedad pública y cuyo objetivo principal es facilitar vivienda a los ciudadanos y no propiedad de fondos buitre e "inversores" cuyo objetivo es el máximo rendimiento económico
#3 Pitchford
Vamos, que es más rentable alquilar casas viejas compradas baratas.
#4 RegiVengalil
Es lógico en libre mercado, la gente prefiere comprar a alquilar.

Pero supongo que el país ha preferido obviar el plan VIVE de la comunidad de Madrid en el que los ayuntamientos ceden gratis terreno público a promotores privados para alquilar en concesión a largo plazo

Parece que funciona, y muy bien

www.comunidad.madrid/plan-vive
#5 Pitchford
#4 Un análisis elaborado por la plataforma inmobiliaria de datos Atlas para EL PAÍS detalla el declive. En 2021, la cartera privada y pública de BTR prevista para 2025-2026 era de 90.180 viviendas en alquiler, tanto asequible como a precio libre. En 2022 este número subió a 102.560, fundamentalmente por el empuje de proyectos públicos como el Plan Vive de Madrid. De todas estas viviendas, hoy se han ejecutado algo menos de 15.000 unidades, lo que supone un 14,5% de lo inicialmente anunciado. Además, las que sí se han edificado han tenido un coste más alto de lo previsto.
