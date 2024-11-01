Gran despliegue policial sin incidentes en la visita de Vox al Campus de Álava. A las 12:00 del mediodía ha comenzado la manifestación convocada por IAS contra el acto de Vox

Ertzaintza ha tomado este lunes el Campus de Álava ante el acto de Vox y las convocatorias contra este. Desde primera hora de la mañana los agentes han realizado un cordón policial que ha impedido que haya incidentes. Solo la prensa y los militantes y dirigentes de Vox han entrado dentro de este cordón que rodeaba a la Facultad de Farmacia.