Gran despliegue policial sin incidentes en la visita de Vox al Campus de Álava. A las 12:00 del mediodía ha comenzado la manifestación convocada por IAS contra el acto de Vox

Gran despliegue policial sin incidentes en la visita de Vox al Campus de Álava. A las 12:00 del mediodía ha comenzado la manifestación convocada por IAS contra el acto de Vox

Ertzaintza ha tomado este lunes el Campus de Álava ante el acto de Vox y las convocatorias contra este. Desde primera hora de la mañana los agentes han realizado un cordón policial que ha impedido que haya incidentes. Solo la prensa y los militantes y dirigentes de Vox han entrado dentro de este cordón que rodeaba a la Facultad de Farmacia.

Andreham #1 Andreham *
Cuando yo era joven y tenía pelo, no dejábamos a nadie entrar en los campus de la uni porque sabíamos que iban a buscar la foto y sudaban de nosotros y nuestras inquietudes y peticiones.

Teníamos a los comunistas dando panfletos, pero eran alumnos así que no podías toserles, aún así a alguno seguramente le dirían que se fuera a dar por culo a otra parte.

Ahora se ha hecho "estrategia política" ir a dar por culo a los campus por gente cuyo objetivo es, por un lado, destruir todo atisbo de educación superior, y por otro eliminar todo lo público.

Todo por la foto y la polémica.
3 K 48
WcPC #5 WcPC
#1 Disculpa, yo conozco "un lado" que quiere destruir todo atisbo de educación y eliminar todo lo público", pero, según tú existen 2 lados, "un lado y el "otro lado"...
¿Cual es exactamente ese "otro lado"?
1 K 15
Andreham #10 Andreham
#5 Cualquiera que no sea Vox, PP y si me apuras, PSOE.
0 K 8
platypu #9 platypu
#8 La policia va donde hay cualquier acto. Que en esa zona haya salvajes que no respetan otras opiniones como #7 no es culpa suya
1 K 36
Andreham #11 Andreham
#9 La policia va donde hay cualquier acto, pero según de quién sea el acto van a defender o a golpear.

O no van, eso también se ve bastante.
1 K 16
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
El despliegue policial en sí mismo, más la suspensión de las clases ya es un incidente.
1 K 25
Sinfonico #4 Sinfonico
#2 La suspensión de las clases me parece un acierto
0 K 15
#12 VFR
#8 para protegerlos? Necesitan que los protejan? Quien querría agredir a ciudadanos no violentos?
0 K 20
#14 fremen11
#12 Te refieres a cristofascistas/nazionalcátolicos que van repartiendo mensajes de paz y que cuando gobiernan utilizan la violencia institucional contra los ciudadanos?? Nadie quiere partirles la cara, nadie
0 K 8
Sinfonico #3 Sinfonico
Menos mal que el rector los tiene bien puestos :
El rector de la EHU ha respondido a las críticas por cerrar la universidad: “Nuestra decisión tiene como objetivo priorizar la seguridad y el cuidado de las personas y, al mismo tiempo, mantener nuestra actividad docente. De este modo se quiere también hacer un plante y mostrar nuestro rechazo, a quien, por su legalidad, ha sido autorizado a celebrar el acto”.
1 K 18
platypu #6 platypu
#3 Vamos, es un cobarde y la cierra para que sus amiguitos no la lien
0 K 16
Sinfonico #7 Sinfonico
#6 Sí, los cobardes suelen ser aquellos que velan por la seguridad de las personas.
Los que van a provocar son los buenos
0 K 15
#8 fremen11 *
#6 Cobardes los HDLGP de Vox que tienen que llevar a la policía para protegerlos.........
0 K 8
#13 bibubibu
Habrá que fumigar luego el lugar, para eliminar todo rastro de las cucarachas. El hedor que han dejado a su paso, se debe de haber olido a 20 kilómetros a la redonada.
0 K 7

