Gran despliegue policial sin incidentes en la visita de Vox al Campus de Álava. A las 12:00 del mediodía ha comenzado la manifestación convocada por IAS contra el acto de Vox

Ertzaintza ha tomado este lunes el Campus de Álava ante el acto de Vox y las convocatorias contra este. Desde primera hora de la mañana los agentes han realizado un cordón policial que ha impedido que haya incidentes. Solo la prensa y los militantes y dirigentes de Vox han entrado dentro de este cordón que rodeaba a la Facultad de Farmacia.
Teníamos a los comunistas dando panfletos, pero eran alumnos así que no podías toserles, aún así a alguno seguramente le dirían que se fuera a dar por culo a otra parte.
Ahora se ha hecho "estrategia política" ir a dar por culo a los campus por gente cuyo objetivo es, por un lado, destruir todo atisbo de educación superior, y por otro eliminar todo lo público.
Todo por la foto y la polémica.
¿Cual es exactamente ese "otro lado"?
O no van, eso también se ve bastante.
El rector de la EHU ha respondido a las críticas por cerrar la universidad: “Nuestra decisión tiene como objetivo priorizar la seguridad y el cuidado de las personas y, al mismo tiempo, mantener nuestra actividad docente. De este modo se quiere también hacer un plante y mostrar nuestro rechazo, a quien, por su legalidad, ha sido autorizado a celebrar el acto”.
Los que van a provocar son los buenos