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Gracias a la IA ya todos escribimos igual

Gracias a la IA ya todos escribimos igual

Cómo los chatbots están aplanando (y sustituyendo) el pensamiento

| etiquetas: ia , escritura
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2 comentarios
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pitercio #2 pitercio
¡Tú flipas chaval! ¿que no?
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menéame