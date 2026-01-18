Goteo letal para acorralar a Sánchez

Como explicaba Giulio Andreotti, que de poder sabía más que nadie, el Gobierno es duro pero mucho más la oposición. Es el presidente quien tiene no solo la iniciativa política, el BOE, las medidas de impacto, sino sobre todo el arma atómica política: la convocatoria de elecciones generales. A la oposición le queda solo un mecanismo propio para debilitarlo: convocar comicios en las autonomías que controla. Ese es exactamente el plan puesto en marcha por Alberto Núñez Feijóo para intentar una cadena de derrotas de la izquierda.
| etiquetas: españa , gobierno , pp , psoe , vox , elecciones
Aquí tenéis 4 gobiernos con la ultraderecha, uno detrás de otro. Y ahora las generales, o vais a votar o ya habéis visto lo que toca, Abascal de vicepresidente.
Por otro lado, lo de la vivienda es una coña:
Todo el mundo quiere q bajen los precios de los pisos. Pero no los precios de SUS pisos ni de los q esperan heredar...
Estoy seguro de q si se pudiera hacer algo para q mañana bajaran los pisos un 40% y hubiera q votar si se quiere aplicar o no saldria q no.
Y con esto quiero decir q YO votaria q si, pero no dejo de ver q hay muchisima gente q se queja q esta super a gusto con el problema.
Y esa gente tambien vota...
Asi q el primer problema q veo es q no creo q se quiera hacer.
El segundo el como, sobre todo teniendo en cuenta q se proponen cosas tan pueriles como 'construir mas': vale, crack, en 20 años solucionado.