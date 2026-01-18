edición general
Goteo letal para acorralar a Sánchez

Como explicaba Giulio Andreotti, que de poder sabía más que nadie, el Gobierno es duro pero mucho más la oposición. Es el presidente quien tiene no solo la iniciativa política, el BOE, las medidas de impacto, sino sobre todo el arma atómica política: la convocatoria de elecciones generales. A la oposición le queda solo un mecanismo propio para debilitarlo: convocar comicios en las autonomías que controla. Ese es exactamente el plan puesto en marcha por Alberto Núñez Feijóo para intentar una cadena de derrotas de la izquierda.

#2 user31 *
En mi cabeza el goteo funciona, pero como un goteo de advertencia a la izquierda.
Aquí tenéis 4 gobiernos con la ultraderecha, uno detrás de otro. Y ahora las generales, o vais a votar o ya habéis visto lo que toca, Abascal de vicepresidente.
5 K 59
#4 Juantxi
#2 A este paso, de Presidente. Así retrocederemos ven años.
0 K 12
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#2 Y tenemos a Trump para ver q quiere esa gente....
0 K 9
#1 DenisseJoel
Pues como lleguen al gobierno, se van a comer todas esas elecciones autonómicas una detrás de otra. Puede que sea la alternancia más rápida del régimen del 78.
0 K 11
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#6 Tranquilo q te van a gobernar.


Por otro lado, lo de la vivienda es una coña:

Todo el mundo quiere q bajen los precios de los pisos. Pero no los precios de SUS pisos ni de los q esperan heredar...

Estoy seguro de q si se pudiera hacer algo para q mañana bajaran los pisos un 40% y hubiera q votar si se quiere aplicar o no saldria q no.

Y con esto quiero decir q YO votaria q si, pero no dejo de ver q hay muchisima gente q se queja q esta super a gusto con el problema.

Y esa gente tambien vota...

Asi q el primer problema q veo es q no creo q se quiera hacer.

El segundo el como, sobre todo teniendo en cuenta q se proponen cosas tan pueriles como 'construir mas': vale, crack, en 20 años solucionado.
0 K 9
Druidaferal #3 Druidaferal
A lo mejor, digo eh, al lo mejor la corrupción y el deterioro de la vida que estamos viviendo, donde la vivienda a la que puedes aspirar es una habitación y la falta absoluta de autocritica tienen algo que ver. Pero a lo mejor eh, eso no se peude saber.
0 K 6
#5 Juantxi
#3 Pues la derecha no está precisamente para favorecer a los necesitados, osea que favorecerá la situación de libre mercado y fondos buitres como ha venido haciendo.
2 K 31
Druidaferal #6 Druidaferal
#5 a mi no me importa para lo que esté la derecha. Ni gobiernan, ni les voto.
1 K 9
Andreham #11 Andreham
#5 Exacto, y para eso la solución es votar al único partido de España condenado por corrupción y que de todas las mejoras que se han votado en los últimos 30 años de democracia, siempre ha estado en contra.
0 K 8
Barney_77 #8 Barney_77
#3 Nooo, la culpa es del PP y de Ayuso.
0 K 11
tul #10 tul
#3 y la solucion es votar a un partido mas corrupto todavia, aplauso y ovacion para las cabesitas pensantes
0 K 12

