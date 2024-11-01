edición general
Para Gore Verbinski que Unreal Engine sea el nuevo rey del CGI es veneno para el cine y solo le funciona a las películas de Marvel: "Es el mayor paso atrás"

Existe una crítica instaurada acerca de que los efectos CGI han perdido capacidad de impresionar, Gore Verbinski, mítico director de Piratas del Caribe, la cual se distinguió por ofrecernos un Davy Jones alucinante habla sobre ello: "Unreal era muy bueno para videojuegos, pero luego se empezó a pensar que las películas también podrían usarlo. Así que tienes esa especie de estética de videojuego entrando en el mundo del cine. Creo que el hecho de que Unreal Engine entre y reemplace a Maya como herramienta fundamental es el mayor paso atrás."

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
¡Ay, Gore!
Tal vez deberías preocuparte menos por la tecnología empleada en los efectos digitales, y un poquito más en que las historias de tus películas no sean una puta costra.
skaworld #4 skaworld *
#1 pooos yo estoy esperando "Good Luck Have Fun Dont die" como agua de mayo....

(igual luego es un bluf pero la verdad q tiene mu buena pinta y Sam Rockwell suele ser sello de garantia palomitera de qualite)

www.filmaffinity.com/es/film739731.html
#2 Zerjillo
Creo que falta un "que" en el titulo: "Gore Verbinski cree que que Unreal Engine sea el nuevo rey...".
anv #3 anv
Los efectos CGI ya no impresionan simplemente porque se han hecho tan realistas que la gente los da por un hecho.

El próximo paso es dejar de generar modelos 3d y renderizarlos y pasar a la IA. Si se hace bien no se notará diferencia y tampoco impresionarán a nadie. Sólo que tomará mucho menos tiempo. Y, claro, los actores ya irán siendo innecesarios. Los directores estarán felices con una IA que siempre les de la razón y haga todo lo que se le pide.
#5 Canijo
Hace tiempo que salí del mundo de producción virtual, asi que no se si tengo del todo razón, pero honestamente creo que es un no-problema de manual. UE es para renderizado en tiempo real, algo que Maya, o cualquier software 3D a día de hoy no puede hacer. Si se utiliza en Cine es por metodologías como la usada en The Mandalorian, y bastantes más después de eso, donde puedes tener pre-viz en tiempo real.
En casos donde el presupuesto lo permite, se integra más todavía sustituyendo platós de…   » ver todo el comentario
