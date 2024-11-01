Para Gore Verbinski que Unreal Engine sea el nuevo rey del CGI es veneno para el cine y solo le funciona a las películas de Marvel: "Es el mayor paso atrás"

Existe una crítica instaurada acerca de que los efectos CGI han perdido capacidad de impresionar, Gore Verbinski, mítico director de Piratas del Caribe, la cual se distinguió por ofrecernos un Davy Jones alucinante habla sobre ello: "Unreal era muy bueno para videojuegos, pero luego se empezó a pensar que las películas también podrían usarlo. Así que tienes esa especie de estética de videojuego entrando en el mundo del cine. Creo que el hecho de que Unreal Engine entre y reemplace a Maya como herramienta fundamental es el mayor paso atrás."