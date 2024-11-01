·
5
meneos
141
clics
Google ha encontrado la manera de cambiar la batería al móvil sin renunciar a nada. A Europa le gusta
Una nueva patente revela un sistema de chasis de batería que elimina el pegamento. Permitiría reemplazos sencillos sin sacrificar la resistencia al agua ni el grosor
#3
Eukherio
#2
En el momento en que la peña empezó a presumir de lo fino que es su móvil. Después van todos con fundas de silicona gordas y protectores de pantalla pa que no reviente en la primera caída, pero cuando lo sacas de la caja es fino, fino.
5
K
64
#6
soberao
*
#2
Lo mismo que quitar el enchufe jack para los auriculares, para hacer el móvil estanco y que puedas grabar debajo del agua, además de lo que dice
#3
2
K
34
#1
roker
Google inventa la batería extraíble.
4
K
50
#2
Chinchorro
#1
Justo venía a decir eso. En qué momento se normalizó tener las baterías pegadas en los dispositivos.
2
K
32
#5
aPedirAlMetro
*
#2
En el momento que descubrieron que la batería es el componente que antes requiere reemplazo, y que cuanto más lo dificultaran, más dispositivos comprarían los consumidores.
2
K
30
#8
Dav3n
*
#5
Pero... Y lo fino que es tu móvil? Eh?
Luego no lo abarcas con la mano de lo grande que es pero fino es un rato largo
Luego ves a muchos que se ponen la funda rugerizada para no romper el móvil al primer zarpazo, que parecen 3310 con esteroides y piensas ¿Y si los hicieran así del tirón?
(Ya, ya sé hay empresas que los venden así, a prueba de todo, pero no son el standard en la indústria porque lo que mola es depender del SAT de Apple. Y eso si que es duro)
0
K
13
#4
jonolulu
#1
Y la patenta
0
K
16
#7
Democrito
*
Con la excusa de la resistencia al agua y el sellado, nos están quitando funcionalidades que nadie ha pedido que quiten.
Off-topic: Mi primer móvil a finales de los 90 sonaba bien fuerte y como torpe que soy se me olvidaba silenciarlo en reuniones. Pues esa batería extraíble que tenían los Nokia me permitía quitársela con una mano sin sacarlo del bolsillo y acallar el estruendo.
(Música para el recuerdo tirorirooo tirorirooo tiroriroriiiii)
2
K
36
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
