Google ha encontrado la manera de cambiar la batería al móvil sin renunciar a nada. A Europa le gusta

Una nueva patente revela un sistema de chasis de batería que elimina el pegamento. Permitiría reemplazos sencillos sin sacrificar la resistencia al agua ni el grosor

#2 En el momento en que la peña empezó a presumir de lo fino que es su móvil. Después van todos con fundas de silicona gordas y protectores de pantalla pa que no reviente en la primera caída, pero cuando lo sacas de la caja es fino, fino.
#2 Lo mismo que quitar el enchufe jack para los auriculares, para hacer el móvil estanco y que puedas grabar debajo del agua, además de lo que dice #3
Google inventa la batería extraíble.
#1 Justo venía a decir eso. En qué momento se normalizó tener las baterías pegadas en los dispositivos.
#2 En el momento que descubrieron que la batería es el componente que antes requiere reemplazo, y que cuanto más lo dificultaran, más dispositivos comprarían los consumidores.
#5 Pero... Y lo fino que es tu móvil? Eh?

Luego no lo abarcas con la mano de lo grande que es pero fino es un rato largo xD

Luego ves a muchos que se ponen la funda rugerizada para no romper el móvil al primer zarpazo, que parecen 3310 con esteroides y piensas ¿Y si los hicieran así del tirón? xD

(Ya, ya sé hay empresas que los venden así, a prueba de todo, pero no son el standard en la indústria porque lo que mola es depender del SAT de Apple. Y eso si que es duro)
#1 Y la patenta :shit:
Con la excusa de la resistencia al agua y el sellado, nos están quitando funcionalidades que nadie ha pedido que quiten.

Off-topic: Mi primer móvil a finales de los 90 sonaba bien fuerte y como torpe que soy se me olvidaba silenciarlo en reuniones. Pues esa batería extraíble que tenían los Nokia me permitía quitársela con una mano sin sacarlo del bolsillo y acallar el estruendo.
(Música para el recuerdo tirorirooo tirorirooo tiroriroriiiii)
