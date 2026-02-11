edición general
Google entregó información de sus usuarios a ICE sin una orden judicial

Google entregó a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) un “trove” de datos. Se trata de una auténtica montaña de información sobre Amandla Thomas-Johnson, periodista y estudiante británico que estuvo en Cornell University. Él acudió brevemente a una protesta pro Palestina en 2024. La petición de datos llegó a Google mediante un subpoena administrativo. Esto es una citación emitida directamente por una agencia federal, sin pasar por la firma de un juez.

#4 security_incident
Pero pero pero peeeeero. Es que ha ido Perro Sanxe a Estados Unidos a aprobar la ley esa de las redes sociales y los menores de 16 años para controlarnos con chissssss y por eso el Estado tiene acceso a los datos personales de los usuarios que utilizan servicios tecnológicos. ???????
1 K 33
#1 guillersk
¿ Es necesario un juez en EEUU? Por qué me suena que un subnormal si que obliga...
1 K 20
#7 guillersk
#1 fe de erratas
Donde pone subnormal quiere decir subpoema
0 K 11
#2 Albarkas
Voluntariamente. Sus usuarios somos una fruta a la que exprimir y desechar.
1 K 19
Torrezzno #5 Torrezzno
Basura de empresa. Degooglearos lo antes posible
0 K 17
Kantinero #3 Kantinero
Huye de guguel......
0 K 11
anarion321 #6 anarion321
Esto está muy mal.

Será mucho mejor cuando lo hagan con leyes como las del PSOE controlando sus informaciones y algoritmos.
0 K 9

