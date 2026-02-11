Google entregó información de sus usuarios a ICE sin una orden judicial

Google entregó a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) un “trove” de datos. Se trata de una auténtica montaña de información sobre Amandla Thomas-Johnson, periodista y estudiante británico que estuvo en Cornell University. Él acudió brevemente a una protesta pro Palestina en 2024. La petición de datos llegó a Google mediante un subpoena administrativo. Esto es una citación emitida directamente por una agencia federal, sin pasar por la firma de un juez.
| etiquetas: google , ice , requerimiento administrativo
Donde pone subnormal quiere decir subpoema
Será mucho mejor cuando lo hagan con leyes como las del PSOE controlando sus informaciones y algoritmos.