Gonzalo Bernardos, economista: 'Pronto veremos cobrar al yesero 5.000 euros por falta de mano de obra en construcción'

El economista asegura que los oficios manuales volverán a ser profesiones de oro ante la escasez de trabajadores cualificados y augura que los jóvenes vivirán “bastante mejor” que sus padres.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Por lo menos el yesero hace algo útil, no como ciertos economistas que ganan más.
Malinke #4 Malinke
Será al que ponga paneles de yeso.
lonnegan #5 lonnegan
Mmm... donde se aprende el oficio? es para un amigo
jdmf #6 jdmf
Y además, las IAs tardarán en quitarle el trabajo.
Ahora se que si me quedo sin curro me hago yesero, fontanero, electricista,.. o economista :troll:
#2 Jodere *
Pues si tanto van a cobrar no se que hace que no se va el a currar de eso.
#1 Borgiano
Este señor está aplicando fuerte al premio de Cuñao del año 2025
