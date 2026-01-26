Goldman Sachs: EEUU sufrirá el doble de impacto económico que China por la crisis del petróleo (ING)

Goldman Sachs sostiene que China está mejor preparada que EEUU y la UE para afrontar el alza del 50% en los precios de la energía por la guerra en Irán. Su ventaja proviene de menor dependencia del petróleo (28%), mayor uso de renovables (40%), grandes reservas (1.200 millones de barriles) y proveedores diversificados. El impacto en su crecimiento sería menor, aunque persisten riesgos globales que podrían afectar sus mercados. Rebajan la previsión de crecimiento de EEUU en un 0,4% frente a un 0,2% en la región de Asia-Pacífico.