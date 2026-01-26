Goldman Sachs: EEUU sufrirá el doble de impacto económico que China por la crisis del petróleo (ING)

Goldman Sachs sostiene que China está mejor preparada que EEUU y la UE para afrontar el alza del 50% en los precios de la energía por la guerra en Irán. Su ventaja proviene de menor dependencia del petróleo (28%), mayor uso de renovables (40%), grandes reservas (1.200 millones de barriles) y proveedores diversificados. El impacto en su crecimiento sería menor, aunque persisten riesgos globales que podrían afectar sus mercados. Rebajan la previsión de crecimiento de EEUU en un 0,4% frente a un 0,2% en la región de Asia-Pacífico.
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Por contra EEUU generó2 el 40% desde gas, el 17% desde nuclear, el 16% desde carbón y el 16% de solar+eólica.
A ver si va a ser el carbón y no tanto las renovables lo que limita su dependencia del petróleo.
Con datos3 de 2023, si alguien los tiene más recientes que los cite, el 7,6% de los vehículos de China eran eléctricos y en EEUU era el 2,1% (ojo, no es… » ver todo el comentario
Pues que Occidente queme su carbón también y asunto solucionado. Ah no, espera, que ya lo han quemado prácticamente todo, porque pensar en el futuro era de comunistas.