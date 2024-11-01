Godzilla no podría existir por la ley del cubo cuadrado, de Galileo

Este principio matemático explica que, mientras la superficie de un objeto crece según el cuadrado de su tamaño, su volumen lo hace según el cubo del mismo, lo que genera un desequilibrio estructural fatal para seres del tamaño de Godzilla. Evidentemente, resulta difícil establecer el tamaño de Godzilla solo a partir de las películas realizadas sobre él. Aun así, de los datos aportados en ellas puede deducirse que ronda los 130 metros de altura y que su peso estaría cercano a las 100.000 toneladas. Unas dimensiones que desafían cualquier lógica