edición general
22 meneos
37 clics
El Gobierno Vasco llama "fascistas vascos" a los antifascistas que plantaron cara a la Falange

El Gobierno Vasco llama "fascistas vascos" a los antifascistas que plantaron cara a la Falange

la ETB2, el canal de la televisión pública vasca en castellano, ha reproducido literalmente el discurso de Ituarte, tildando los sucesos como "enfrentamiento entre falangistas y fascistas" en un titular.

| etiquetas: fascistas vascos , falange
19 3 0 K 189 politica
10 comentarios
19 3 0 K 189 politica
Comentarios destacados:      
aupaatu #6 aupaatu
El gobierno vasco está en la campaña de que la izquierda abertzale es terrorista y totalitaria porque los votantes se han dado cuenta que son otra derecha más ,que como todas no defiende los intereses de los ciudadanos.
5 K 85
Aokromes #7 Aokromes
#6 si en vitoria el psoe necesito del pp (y el pnv) para hacerse con la alcaldia que la habia ganado ehbildu xD
0 K 11
fofito #10 fofito
#6 Si no me equivoco esta contramanifa era de EHKS / GKS ,y el gobierno vasco lo sabe.
Como sabe que no tienen nada que ver con BILDU,a los que consideran burgueses y equiparables al PNV.


Eso sí, les viene fantástico olvidar esos matices y vender a quien les quiera escuchar que son sus cachorros.
0 K 13
Peka #5 Peka
Al fascismo no se le ignora, se le combate. Decir que son lo mismo es mentir.  media
4 K 74
#3 alhambre
En el vídeo se ve a los uniformados cargar junto a los falangistas. Ya sabíamos que eran del mismo equipo.

Declaraciones bocachancla del PNV y la ETB, en Euskalerría la gente es un pelín más espabilada, más votos para Bildu.
2 K 39
Veelicus #9 Veelicus
El gobierno vasco no tiene que mirar muy lejos para encontrar bastantes fascistas, solo tiene que mirar dentro de sus perreras.
0 K 15
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
¿Y los de Falange son Kale Borroka o solo comunistas bolivarianos???????
0 K 14
#2 Cntrl
#1 Los veo más bien de centro progresista :troll:
0 K 6
#4 R2dC
#1 De inteligencia divergente, o como se diga ahora. Su estatus no cambia.
0 K 10
SegarroAmego #8 SegarroAmego
El título de fascista está muy disputado en el país vasco desgraciadamente
0 K 6

menéame