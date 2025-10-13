·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15351
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7363
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8731
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6486
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7777
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
más votadas
470
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
694
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
693
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
772
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
241
Mark Bray, autor de 'Antifa', tras salir de EEUU por amenazas: "Trump tiene un plan fascista y la pregunta es si lo logrará"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
37
clics
El Gobierno Vasco llama "fascistas vascos" a los antifascistas que plantaron cara a la Falange
la ETB2, el canal de la televisión pública vasca en castellano, ha reproducido literalmente el discurso de Ituarte, tildando los sucesos como "enfrentamiento entre falangistas y fascistas" en un titular.
|
etiquetas
:
fascistas vascos
,
falange
19
3
0
K
189
politica
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
3
0
K
189
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
aupaatu
El gobierno vasco está en la campaña de que la izquierda abertzale es terrorista y totalitaria porque los votantes se han dado cuenta que son otra derecha más ,que como todas no defiende los intereses de los ciudadanos.
5
K
85
#7
Aokromes
#6
si en vitoria el psoe necesito del pp (y el pnv) para hacerse con la alcaldia que la habia ganado ehbildu
0
K
11
#10
fofito
#6
Si no me equivoco esta contramanifa era de EHKS / GKS ,y el gobierno vasco lo sabe.
Como sabe que no tienen nada que ver con BILDU,a los que consideran burgueses y equiparables al PNV.
Eso sí, les viene fantástico olvidar esos matices y vender a quien les quiera escuchar que son sus cachorros.
0
K
13
#5
Peka
Al fascismo no se le ignora, se le combate. Decir que son lo mismo es mentir.
4
K
74
#3
alhambre
En el vídeo se ve a los uniformados cargar junto a los falangistas. Ya sabíamos que eran del mismo equipo.
Declaraciones bocachancla del PNV y la ETB, en Euskalerría la gente es un pelín más espabilada, más votos para Bildu.
2
K
39
#9
Veelicus
El gobierno vasco no tiene que mirar muy lejos para encontrar bastantes fascistas, solo tiene que mirar dentro de sus perreras.
0
K
15
#1
mis_cojones_en_bata
¿Y los de Falange son Kale Borroka o solo comunistas bolivarianos???????
0
K
14
#2
Cntrl
#1
Los veo más bien de centro progresista
0
K
6
#4
R2dC
#1
De inteligencia divergente, o como se diga ahora. Su estatus no cambia.
0
K
10
#8
SegarroAmego
El título de fascista está muy disputado en el país vasco desgraciadamente
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como sabe que no tienen nada que ver con BILDU,a los que consideran burgueses y equiparables al PNV.
Eso sí, les viene fantástico olvidar esos matices y vender a quien les quiera escuchar que son sus cachorros.
Declaraciones bocachancla del PNV y la ETB, en Euskalerría la gente es un pelín más espabilada, más votos para Bildu.