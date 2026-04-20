·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10444
clics
Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid
11597
clics
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
6323
clics
Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla
5441
clics
Oyarzabal sí saludó a Ayuso: la toma que lo confirma
4238
clics
Millán Salcedo: "Yo no soy homosexual, eso es un tecnicismo, yo soy maricón"
más votadas
546
España arrasa: la solar genera tanta electricidad como 27 centrales nucleares durante el día
439
“Se está configurando un escenario de neocolonización sionista en Argentina”
510
Bárcenas declara en el juicio de Kitchen que encargó desde prisión "destruir los audios" de Mariano Rajoy reconociendo la caja B
533
Sánchez acusa a las comunidades del PP de "poner en riesgo" la sanidad pública: "¿Dónde están los recursos transferidos?"
448
Destapan a otra policía infiltrada en movimientos políticos de Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
57
clics
El gobierno de Trump comenzará a reembolsar 166.000 millones de dólares de aranceles
Cuando el presidente Donald Trump desveló sus extensos aranceles globales la primavera pasada, se jactó de que generarían ganancias inesperadas y “harían a Estados Unidos rico de nuevo”.
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
aranceles
,
comercio
18
4
0
K
300
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
300
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
themarquesito
Así que al final sí había forma de devolver lo gravado ilegalmente
6
K
96
#6
Verdaderofalso
#2
al final parece que el gran plan que tenía Trump con los aranceles y que defendían alguno es ilegal
0
K
20
#1
DocendoDiscimus
Ah, ¿pero no es rico Estados Unidos? Si a mí me habían dicho que es el "país más rico de la historia de la humanidad y del universo entero". A ver si el problema va a ser que un numerito en una pantalla no es la verdadera riqueza...
5
K
73
#3
ombresaco
Recuerdo cuando empezó el Make América Great Again, le preguntaban algunos defensores, que cuándo había dejado de serlo... un gran silencio... Ese tipo de cosas son carne de cherrypicking, soy consciente de ello
5
K
62
#4
Cuñado
#3
También le preguntaron que grande... como cuando.
Aún están esperando.
1
K
20
#5
ombresaco
#4
la nostalgia por lo no vivido puede ser muy fuerte... esta tarde he quedado con mis amigos los carlistas
1
K
20
#8
Cuñado
#5
A los patriotas nostálgicos les pasa lo que a los que dicen haberse reencarnado.: todos fueron Julio César, Cleopatra, Napoleón...
No son conscientes de que esa grandeza pasada de España que tanto anhelan era la grandeza de un grupo reducidísimo de la población. La probabilidad de que, viviendo aquel momento, no les hubiesen tocado tragar mierda a dos carrillos es prácticamente despreciable.
Pero eso sí:
conquistamos, civilizamos, descubrimos, nos robaron, vencimos ...
:tinfoil:
En fin, cuando alguien no vale para otra cosa se convierte en patriota.
3
K
50
#9
Tito_Keith
#8
bravo!
1
K
16
#11
ombresaco
#8
Vete a la nevera y traeme una cervez, y si quieres, patiotra
Perdón
1
K
20
#12
Cuñado
#11
¿A estas horas? Venga, va, qué coño
1
K
20
#10
Mltfrtk
Que reembolse a los europeos el sobreprecio de la gasolina.
1
K
32
#14
HeilHynkel
Y digo yo .. esto de devolver los aranceles ¿cómo afecta al déficit?
0
K
19
#13
ur_quan_master
Ahora faltan demandas internacionales hasta que paguen los efectos negativos de su ataque ilegal a Irán a terceros países.
Ciudadano europeo: cada día que pasa sin que tú gobierno lo reclame, tú gobierno te está traicionando.
0
K
12
#15
Fisionboy
Tendría que pagarlo Trump de su patrimonio personal.
0
K
10
#7
manc0ntr0
Hay que ser muy bobo para creer que hacer pagar a tus ciudadanos por lo que se importa de fuera, va a hacer crecer las ganancias de tu país.
Es como creer que darte un martillazo en un pie va a hacer que corras más rápido.
0
K
8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aún están esperando.
No son conscientes de que esa grandeza pasada de España que tanto anhelan era la grandeza de un grupo reducidísimo de la población. La probabilidad de que, viviendo aquel momento, no les hubiesen tocado tragar mierda a dos carrillos es prácticamente despreciable.
Pero eso sí: conquistamos, civilizamos, descubrimos, nos robaron, vencimos ... :tinfoil:
En fin, cuando alguien no vale para otra cosa se convierte en patriota.
Perdón
Ciudadano europeo: cada día que pasa sin que tú gobierno lo reclame, tú gobierno te está traicionando.
Es como creer que darte un martillazo en un pie va a hacer que corras más rápido.