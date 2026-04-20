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El gobierno de Trump comenzará a reembolsar 166.000 millones de dólares de aranceles

Cuando el presidente Donald Trump desveló sus extensos aranceles globales la primavera pasada, se jactó de que generarían ganancias inesperadas y “harían a Estados Unidos rico de nuevo”.

| etiquetas: trump , eeuu , aranceles , comercio
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
themarquesito #2 themarquesito
Así que al final sí había forma de devolver lo gravado ilegalmente
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 al final parece que el gran plan que tenía Trump con los aranceles y que defendían alguno es ilegal
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DocendoDiscimus #1 DocendoDiscimus
Ah, ¿pero no es rico Estados Unidos? Si a mí me habían dicho que es el "país más rico de la historia de la humanidad y del universo entero". A ver si el problema va a ser que un numerito en una pantalla no es la verdadera riqueza...
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ombresaco #3 ombresaco
Recuerdo cuando empezó el Make América Great Again, le preguntaban algunos defensores, que cuándo había dejado de serlo... un gran silencio... Ese tipo de cosas son carne de cherrypicking, soy consciente de ello
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Cuñado #4 Cuñado
#3 También le preguntaron que grande... como cuando.

Aún están esperando.
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ombresaco #5 ombresaco
#4 la nostalgia por lo no vivido puede ser muy fuerte... esta tarde he quedado con mis amigos los carlistas
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Cuñado #8 Cuñado
#5 A los patriotas nostálgicos les pasa lo que a los que dicen haberse reencarnado.: todos fueron Julio César, Cleopatra, Napoleón...

No son conscientes de que esa grandeza pasada de España que tanto anhelan era la grandeza de un grupo reducidísimo de la población. La probabilidad de que, viviendo aquel momento, no les hubiesen tocado tragar mierda a dos carrillos es prácticamente despreciable.

Pero eso sí: conquistamos, civilizamos, descubrimos, nos robaron, vencimos ... :tinfoil:

En fin, cuando alguien no vale para otra cosa se convierte en patriota.
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Tito_Keith #9 Tito_Keith
#8 bravo!
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ombresaco #11 ombresaco
#8 Vete a la nevera y traeme una cervez, y si quieres, patiotra

Perdón
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Cuñado #12 Cuñado
#11 ¿A estas horas? Venga, va, qué coño :hug:
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Mltfrtk #10 Mltfrtk
Que reembolse a los europeos el sobreprecio de la gasolina.
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
Y digo yo .. esto de devolver los aranceles ¿cómo afecta al déficit? :roll:
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ur_quan_master #13 ur_quan_master
Ahora faltan demandas internacionales hasta que paguen los efectos negativos de su ataque ilegal a Irán a terceros países.

Ciudadano europeo: cada día que pasa sin que tú gobierno lo reclame, tú gobierno te está traicionando.
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Fisionboy #15 Fisionboy
Tendría que pagarlo Trump de su patrimonio personal.
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manc0ntr0 #7 manc0ntr0
Hay que ser muy bobo para creer que hacer pagar a tus ciudadanos por lo que se importa de fuera, va a hacer crecer las ganancias de tu país.
Es como creer que darte un martillazo en un pie va a hacer que corras más rápido.
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menéame