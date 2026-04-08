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El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

El Gobierno ha elevado más de un 42% la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores con efectos desde el 1 de enero de 2026, una decisión que puede aumentar en unos 135 euros al mes las cuotas a pagar a la Seguridad Social de miles de contribuyentes. Mientras el resto de los autónomos han visto congeladas sus cuotas, la cuantía mínima para calcular las aportaciones de estos dos colectivos ascenderá desde los 1.000 euros actuales hasta 1.424,4 este año.

| etiquetas: autónomos , cuotas , hacienda , economía , comercios
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7 comentarios
8 0 0 K 89 actualidad
Mesto #6 Mesto
Continúa el escarnio y maltrato a los autónomos. Luego a llorar diciendo que las tiendas de barrio se cierran y Los Barrios pierden identidad.

Amazon ha encontrado en la izquierda el aliado perfecto que le haga el trabajo sucio de cargarse al pequeño comercio.
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Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Elije tú futuro.
Elije tú voto.
Sudan es una buena alternativa.
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Cehona #5 Cehona *
El PP y la patronal ATA apoyaron la subida de cuota de los autónomos societarios que ahora llaman “sablazo”
www.eldiario.es/economia/pp-patronal-ata-apoyaron-subida-cuota-autonom

#1 Mejor Somalia
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#3 Pitchford
Un autónomo societario es un trabajador por cuenta propia que constituye y controla una sociedad mercantil (generalmente una Sociedad Limitada, S.L.). A diferencia del autónomo individual, el societario limita su responsabilidad al capital aportado, respondiendo la sociedad con su propio patrimonio. Esta figura cotiza en la Seguridad Social y tributa por el Impuesto de Sociedades.
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#2 jaramero
Me parece bien que los autónomos societarios paguen más.

Hay que gravar más al capital, que se benefician del escudo social aportando menos que los trabajadores.
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TipejoGuti #4 TipejoGuti *
#2 Ya te digo que el Amancio Ortega ni sabe si paga autónomos, lo que es seguro es que al Paco y la Puri con el almacén de fruta, la tasca o la peluquería se los van a follar vivos. Esto afecta a quienes les cuesta llegar a fin de mes y a las mujeres que ayudan en los negocios, el resto no cotiza tan bajo.
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Andreham #7 Andreham
#2 Xq?

Yo soy autónomo societario y tengo un sueldazo de 1530€ de los que 330€ son para pagar el autonomo.
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menéame