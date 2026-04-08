El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

El Gobierno ha elevado más de un 42% la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores con efectos desde el 1 de enero de 2026, una decisión que puede aumentar en unos 135 euros al mes las cuotas a pagar a la Seguridad Social de miles de contribuyentes. Mientras el resto de los autónomos han visto congeladas sus cuotas, la cuantía mínima para calcular las aportaciones de estos dos colectivos ascenderá desde los 1.000 euros actuales hasta 1.424,4 este año.
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Amazon ha encontrado en la izquierda el aliado perfecto que le haga el trabajo sucio de cargarse al pequeño comercio.
Elije tú voto.
Sudan es una buena alternativa.
www.eldiario.es/economia/pp-patronal-ata-apoyaron-subida-cuota-autonom
#1 Mejor Somalia
Hay que gravar más al capital, que se benefician del escudo social aportando menos que los trabajadores.
Yo soy autónomo societario y tengo un sueldazo de 1530€ de los que 330€ son para pagar el autonomo.