El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

Interior ha dado este dato para denunciar las críticas de Vox, que siempre relaciona inmigración con delincuencia. Para ser agente hay que tener la nacionalidad española. Entre esas 28 nacionalidades de la última promoción hay argentinos, colombianos, venezolanos, cubanos, y “bastantes de Marruecos”, explican fuentes de la Benemérita, así como varios de Rumanía, Rusia, Libia, Camerún y Mali. Obviamente, también hay europeos, procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal.
¿Se te acabaron los futbolerdos para poner de avatar? ¿Omsimple,ente disimulas?
Alguien de Israel tendría que renunciar a sus nacionalidad anterior para obtener la española excepto si es de origen sefardí.
Tienes la razón, pero no lo estamos haciendo, así que lo que nos espera es lo que dices
Los agentes se asustan y salen corriendo, y a uno de ellos se le cae el tricornio.
Bajan tres extraterrestres del platillo, y llenos de curiosidad, recogen el tricornio, y comienzan a estudiarlo.
Empiezan a debatir sobre qué puede ser:
- Yo creo que es un bol para comida.
- Puede que sea un orinal.
- ¿Un elemento decorativo?
De pronto uno de ellos se lo pone en la cabeza, y al cabo de un momento dice:
- Yo no sé que será esto, pero me están entrando una ganas de daros de ostias...
Cuando realmente estás diciendo la nacionalidad de esa persona.
Es lo que tiene dar la nacionalidad para tener determinados derechos, como en este caso presentarse a un puesto público.
Estoy ansioso de verte ponerte chulo con un GC de origen eslavo.
Nacionalidad por Residencia:
Esta forma de Adquisición de la Nacionalidad exige la Residencia de la Persona en España durante diez años de forma Legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
Nacionalidad por Carta de Naturaleza:
Esta forma de Adquisición de la Nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo. Será otorgada o no
