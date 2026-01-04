edición general
El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

Interior ha dado este dato para denunciar las críticas de Vox, que siempre relaciona inmigración con delincuencia. Para ser agente hay que tener la nacionalidad española. Entre esas 28 nacionalidades de la última promoción hay argentinos, colombianos, venezolanos, cubanos, y “bastantes de Marruecos”, explican fuentes de la Benemérita, así como varios de Rumanía, Rusia, Libia, Camerún y Mali. Obviamente, también hay europeos, procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal.

Comentarios destacados:    
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Apareció el clon astroturfero con foto de furbolerdo.
#17 owiks
#5 El astroturfing va contra las normas. Supongo que ya los habrás reportado. En caso contrario igual toca suponer que mientes.
HeilHynkel #20 HeilHynkel *
#17

¿Se te acabaron los futbolerdos para poner de avatar? ¿Omsimple,ente disimulas?
Magog #13 Magog
Si ya cuando te para la GC aprietas el ojete, imagínate si es un picoteo ruso...
Dragstat #11 Dragstat
Les va a dar un patatús a los de Vox cuando se den cuenta de que el punto de no retorno ya se pasó hace tiempo. Vaticino que su discurso virará hacia el estilo estadounidense y pasarán de ir a por los inmigrantes a hacerlo solo con los nuevos. Así podrán atraer a los antiguos, que son el futuro de la nación.
#14 hrundil
#9 no hay acuerdo de doble nacionalidad con Israel. De la lista de países de la entradilla solo tenemos acuerdos con Portugal, Francia e Italia.

Alguien de Israel tendría que renunciar a sus nacionalidad anterior para obtener la española excepto si es de origen sefardí.
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
#14 bueno, con dos nacionalidades, no doble, matiz pues, aunque el excepto tambien entraria en eso.
wata #23 wata
#14 Y la chica esa sevillana que murió el 7 de octubre en Israel haciendo el servicio militar? La presentaban como española.
#10 tropezon
#8 Yo me he quejado públicamente varias veces de que NO estamos haciendo eso.

Tienes la razón, pero no lo estamos haciendo, así que lo que nos espera es lo que dices
Kantinero #7 Kantinero
Se sabe si hay alguno que no sea de PP/Vox ?
rojelio #18 rojelio
Un platillo volante aterriza en España, justo al lado de una patrulla de la Guardia Civil.
Los agentes se asustan y salen corriendo, y a uno de ellos se le cae el tricornio.
Bajan tres extraterrestres del platillo, y llenos de curiosidad, recogen el tricornio, y comienzan a estudiarlo.
Empiezan a debatir sobre qué puede ser:
- Yo creo que es un bol para comida.
- Puede que sea un orinal.
- ¿Un elemento decorativo?
De pronto uno de ellos se lo pone en la cabeza, y al cabo de un momento dice:
- Yo no sé que será esto, pero me están entrando una ganas de daros de ostias...
#21 astur365_628eed2f50e0f
Yo espero ver a un GC de religión Sij . Como se pondrá el tricornio?
Solinvictus #12 Solinvictus
Pero se sabrán todos el carasol?
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pues es hora de mirarse lo de las dobles nacionalidades, culturalmente no tengo problema, pero gente con dos nacionalidades según que ámbito, no se
#4 tropezon
#2 Empezaremos a hablar como en Francia, diciendo lo de "es de origen ...." para no estigmatizar, supuestamente, a una nacionalidad.
Cuando realmente estás diciendo la nacionalidad de esa persona.
Es lo que tiene dar la nacionalidad para tener determinados derechos, como en este caso presentarse a un puesto público.
silvano.jorge #8 silvano.jorge
#4 si integradas a las personas correctamente no tienes problemas con las de segunda y tercera generación como le pasa a Francia.
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
#4 si, te entiendo, pero imaginemos como hay tantos, que un ciudadano con doble nacionalidad israeli-española como es un cargo publico, es el ministro de Defensa, no se, no se
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

Estoy ansioso de verte ponerte chulo con un GC de origen eslavo.
Ovlak #22 Ovlak *
#2 Aquí no se habla de dobles nacionalidades, sino de españoles que no lo son de origen. Para tu tranquilidad, te diré que hace décadas que se da este fenómeno en las fuerzas armadas (donde incluso es posible acceder sin tener la nacionalidad) sin que haya supuesto ningún tipo de problema y que la ley ya tiene previsto qué hacer en caso de que pudiera existir un presunto conflicto de intereses. Y si no supone ningún problema en las FFAA, menos aún debería suponerlo en un cuerpo esencialmente policial.
beltzak #3 beltzak
Los diferentes modos de Adquisición de la Nacionalidad son:

Nacionalidad por Residencia:

Esta forma de Adquisición de la Nacionalidad exige la Residencia de la Persona en España durante diez años de forma Legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Ver más Información.

Nacionalidad por Carta de Naturaleza:

Esta forma de Adquisición de la Nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo. Será otorgada o no

…   » ver todo el comentario
Herumel #16 Herumel
#3 perdón, miss click y ahora no me deja revertirlo.
beltzak #19 beltzak
#16 No pasa nada. :hug:
Alaba #1 Alaba
Siempre y cuando no les metan por cupos de multiculturalidad OK. Solo quiero que estén preparados.
