El Gobierno restringe el espacio aéreo pero permite el uso indirecto de las bases españolas para la guerra de Irán

La autorización de planes de vuelo que, aunque formalmente tengan como destino otras bases, acaban integrándose en la operativa del conflicto en Oriente Próximo. Una omisión que, en la práctica, confirma que Rota y Morón siguen insertas en la cadena de apoyo militar del Ejército de Trump.
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Que nadie dude de que si estuvieran el PP y VOX estaríamos colaborando con el genocidio y los crímenes de guerra sionistas y del pederasta psicópata sin sacarnos sus flácidos penes de la campanilla.
Y esa es la derecha patriota que tenemos.
la guerraAntena 3...." quería decir