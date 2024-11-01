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El Gobierno restringe el espacio aéreo pero permite el uso indirecto de las bases españolas para la guerra de Irán

El Gobierno restringe el espacio aéreo pero permite el uso indirecto de las bases españolas para la guerra de Irán

La autorización de planes de vuelo que, aunque formalmente tengan como destino otras bases, acaban integrándose en la operativa del conflicto en Oriente Próximo. Una omisión que, en la práctica, confirma que Rota y Morón siguen insertas en la cadena de apoyo militar del Ejército de Trump.

| etiquetas: irán , bases
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4 comentarios
4 1 3 K 24 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Cuando veo las noticias de la guerra y escucho como dicen "Y Perraco Sánchez no cede y sigue defendiendo que España no participará en la guerra" y cosas similares da la impresión de que quien sea que les redacta las noticias lo viese mal, como si lo deseable es entrar en la guerra, como si desearan muerte y destrucción.
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txillo #2 txillo *
#1 Mira a Perro Sanxe, que no quiere entrar en la guerra. Qué vergüenza.

Que nadie dude de que si estuvieran el PP y VOX estaríamos colaborando con el genocidio y los crímenes de guerra sionistas y del pederasta psicópata sin sacarnos sus flácidos penes de la campanilla.

Y esa es la derecha patriota que tenemos.
2 K 42
Asimismov #3 Asimismov
#1 Haces muy bien en señalar los medios que siguen ese sesgo para desacreditarles.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Cuando veo las noticias de la guerra Antena 3...." quería decir xD
1 K 32

menéame