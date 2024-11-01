El Gobierno responsabiliza a Rusia por la propagación de la peste porcina africana en la Unión Europea

Agricultura acusa, a Moscú de falta de colaboración y pone en duda las medidas adoptadas. Aunque la enfermedad había golpeado previamente al continente, la expansión actual del virus se inició en la región del Cáucaso en 2007, de acuerdo con la documentación del Ministerio. Agricultura, señalan que "la falta de transparencia en cuanto a la situación epidemiológica, así como en relación con las medidas adoptadas para luchar contra la enfermedad y la falta de colaboración con la Unión Europea, han sido el principal factor de incertidumbre".