Agricultura acusa, a Moscú de falta de colaboración y pone en duda las medidas adoptadas. Aunque la enfermedad había golpeado previamente al continente, la expansión actual del virus se inició en la región del Cáucaso en 2007, de acuerdo con la documentación del Ministerio. Agricultura, señalan que "la falta de transparencia en cuanto a la situación epidemiológica, así como en relación con las medidas adoptadas para luchar contra la enfermedad y la falta de colaboración con la Unión Europea, han sido el principal factor de incertidumbre".
| etiquetas: peste porcina , rusia , cerdos , virus , unió europea
Hay que justificar el gasto en defensa y mantener al corrupto Zelenski contento ara mantener la tensión.
Mira tú que tonto estoy, pensando que estábamos en 2025 y resulta que estamos en 2007.
¿qué es lo próximo? una enfermedad en Kansas que maté a 50 millones y le echen la culpa ... ¿a los españoles?