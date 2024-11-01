edición general
El Gobierno responsabiliza a Rusia por la propagación de la peste porcina africana en la Unión Europea

El Gobierno responsabiliza a Rusia por la propagación de la peste porcina africana en la Unión Europea

Agricultura acusa, a Moscú de falta de colaboración y pone en duda las medidas adoptadas. Aunque la enfermedad había golpeado previamente al continente, la expansión actual del virus se inició en la región del Cáucaso en 2007, de acuerdo con la documentación del Ministerio. Agricultura, señalan que "la falta de transparencia en cuanto a la situación epidemiológica, así como en relación con las medidas adoptadas para luchar contra la enfermedad y la falta de colaboración con la Unión Europea, han sido el principal factor de incertidumbre".

eltoloco #1 eltoloco
Como si no hubiese 5 países, 2500km y dos enormes cordilleras en medio, ridículo.. :shit: :shit: :shit:
4
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 para el Covid habia mas de 5 paises y 2500km de distancia , y mas cordilleras,... solo para matizar que tu comentario no tiene sentido en un mundo globalizado con transporte de mercancias y personas internacional

:popcorn:
2
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Pero los jabalíes no viajan en avión. :-O
1
TheIpodHuman #6 TheIpodHuman
#1 Y la siguiente sera ver alguno de los inutiles del PP diciendo que la peste porcina es culpa de Perro Sanchez y que ETA ya tal :troll:
2
salteado3 #7 salteado3
#1 Rusia es la nueva ETA, el nuevo "error informático", la nueva "por razones de seguridad".
3
aupaatu #2 aupaatu
Vamos a tener a lo Peligrosos y Malignos Rusos hasta en la Sopa de Salvados.
Hay que justificar el gasto en defensa y mantener al corrupto Zelenski contento ara mantener la tensión.
3
HeilHynkel #3 HeilHynkel
la expansión actual del virus se inició en la región del Cáucaso en 2007,

Mira tú que tonto estoy, pensando que estábamos en 2025 y resulta que estamos en 2007. :roll:

¿qué es lo próximo? una enfermedad en Kansas que maté a 50 millones y le echen la culpa ... ¿a los españoles?
1
Elrosquasard #5 Elrosquasard
El bocadillo de jamón que se comió el camionero venía de Rusia. Jodo, si que dura el jamón allí. xD
1
reivaj01 #8 reivaj01
#5 El camionero, nada más cruzar la frontera, probó el jamón ibérico y mando a tomar por ** su bocata de jamón soviético.
0
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
Menudo sensacionalismo, solo relata la aparición de la enfermedad en Europa a lo largo del tiempo. "Acusa"? :shit:
0

