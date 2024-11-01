edición general
5 meneos
11 clics
El Gobierno reparte 794 millones entre siete proyectos de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales

El Gobierno reparte 794 millones entre siete proyectos de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha adjudicado un total de 794 millones entre siete proyectos beneficiarios en España de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales. Uno de los grandes vencedores es Iberdrola, compañía a la cual se concede una ayuda directa de 241.920.000 euros por el proyecto de hidrógeno renovable para la producción de amoníaco y fertilizantes verdes promovido por Iberdrola en Puertollano (Ciudad Real).

| etiquetas: hidrógeno verde , amoniaco , idae , fertilizantes
4 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Dinero tirado
1 K 34
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
De los creadores de “no podemos bajar los impuestos a las nucleares porque eso sería subvencionarlas”

Ahora llega “repartimos 794 millones de euros a proyectos que nos gustan”
0 K 19

menéame