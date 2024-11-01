El Gobierno reparte 794 millones entre siete proyectos de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha adjudicado un total de 794 millones entre siete proyectos beneficiarios en España de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales. Uno de los grandes vencedores es Iberdrola, compañía a la cual se concede una ayuda directa de 241.920.000 euros por el proyecto de hidrógeno renovable para la producción de amoníaco y fertilizantes verdes promovido por Iberdrola en Puertollano (Ciudad Real).