El Gobierno reafirma su posición ante el nuevo toque de atención de Trump

Durante su intervención en el evento, Trump ha vuelto a acordarse de España... y a emitir un nuevo toque de atención dirigido a Sánchez. “He conseguido el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5%". Todos aumentan al 5% menos España”, insistió Trump. Y ha emitido una nítida advertencia: “Vamos a tener que hablar con España”. Sánchez no ha acudido esta vez al Foro Económico Mundial, como tenía inicialmente previsto, debido al accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz.

Andreham
Entonces Sánchez lo está haciendo bien.
Deviance
Joder que cansino el puto zanahorio.
AlienRoja
Sánchez, dale caña a ese retrasado mental hijo de puta
meroespectador
Todavía sacamos un trocito de Groenlandia si jugamos bien las cartas, podemos llamarla... GroenMurcia.
