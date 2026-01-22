El Gobierno reafirma su posición ante el nuevo toque de atención de Trump

Durante su intervención en el evento, Trump ha vuelto a acordarse de España... y a emitir un nuevo toque de atención dirigido a Sánchez. “He conseguido el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5%". Todos aumentan al 5% menos España”, insistió Trump. Y ha emitido una nítida advertencia: “Vamos a tener que hablar con España”. Sánchez no ha acudido esta vez al Foro Económico Mundial, como tenía inicialmente previsto, debido al accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz.