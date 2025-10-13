edición general
El Gobierno propone una subida de cuotas a los autónomos de hasta 2.474 euros al año en 2026

Seguridad Social traslada a los agentes sociales las subidas de cotizaciones de los autónomos para el próximo trienio. En 2026, crecerían para todos los trabajadores por cuenta propia con independencia de sus ingresos, entre un 4% y un 34% respecto a 2025. El plan del ministerio dirigido por Elma Saiz al que ha tenido acceso Expansión, prevé subidas de cuotas para la totalidad de los más de tres millones de autónomos a partir del próximo 1 de enero de 2026 con independencia de su nivel de ingresos mensuales.

Andreham #1 Andreham
Firmar subidas absurdas por encima del (ya absurdo) acuerdo previo, a 2 meses de empezar el año?

Sólo se lo puede creer Findeton y expansion.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Si esta misma medida, la estuviese proponiendo su idolo, que digo, su Dios, Javier Milei, estaria aplaudiendo con las orejas y gritando "guapo! pelazo! maquina! quiero un hijo tuyo! dame motosierra papi!". A que si #0 ?

#0 Cuando el envio es tuyo, tenerme en el ignore no te sirve de nada eh pichafloja! xD
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
Es que los autónomos votan mal, a esos les pueden sangrar.
Si fueran funcionarios o jubilados sería otra cosa.
DrEvil #6 DrEvil
En el año con la mejor recaudación de la historia y a seguir subiendo, que ya hemos ido notando lo mucho que ha mejorado todo: las ayudas a Valencia, las ayudas a los del volcán de la Palma, los enfermos de la ELA, las mamografías, las amigas de Ábalos, etc. Y ahora a darle el 5% a los de los petardos.

Todo muy bien gestionado en lo que de verdad importa.

Para que no vengan los del carnet del partido y el K:20 he puesto ejemplos de varios partidos y administraciones.
Por que la realidad es que no se salva ni uno.
cabobronson #2 cabobronson
Poco me parece, con las ayudas que reciben y lo que se "desgravan"
Connect #5 Connect
#2 Si? Qué ayudas recivilo los autónomos y qué es lo que nos dejan desgravar alegremente? Ilumínanos porque los de Hacienda parece que no están de acuerdo y les encanta hacer inspecciones y tirar para atrás todo lo que se alegue.

El autónomo es ese pringado al que es más fácil hacerle una inspeccion que a un empresario con buenos abogados.
