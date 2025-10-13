El Gobierno propone una subida de cuotas a los autónomos de hasta 2.474 euros al año en 2026

Seguridad Social traslada a los agentes sociales las subidas de cotizaciones de los autónomos para el próximo trienio. En 2026, crecerían para todos los trabajadores por cuenta propia con independencia de sus ingresos, entre un 4% y un 34% respecto a 2025. El plan del ministerio dirigido por Elma Saiz al que ha tenido acceso Expansión, prevé subidas de cuotas para la totalidad de los más de tres millones de autónomos a partir del próximo 1 de enero de 2026 con independencia de su nivel de ingresos mensuales.
| etiquetas: impuestos , españa , autónomos
Sólo se lo puede creer Findeton y expansion.
Si fueran funcionarios o jubilados sería otra cosa.
Todo muy bien gestionado en lo que de verdad importa.
Para que no vengan los del carnet del partido y el K:20 he puesto ejemplos de varios partidos y administraciones.
Por que la realidad es que no se salva ni uno.
El autónomo es ese pringado al que es más fácil hacerle una inspeccion que a un empresario con buenos abogados.