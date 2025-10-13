El Gobierno propone una subida de cuotas a los autónomos de hasta 2.474 euros al año en 2026

Seguridad Social traslada a los agentes sociales las subidas de cotizaciones de los autónomos para el próximo trienio. En 2026, crecerían para todos los trabajadores por cuenta propia con independencia de sus ingresos, entre un 4% y un 34% respecto a 2025. El plan del ministerio dirigido por Elma Saiz al que ha tenido acceso Expansión, prevé subidas de cuotas para la totalidad de los más de tres millones de autónomos a partir del próximo 1 de enero de 2026 con independencia de su nivel de ingresos mensuales.