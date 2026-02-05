El Gobierno portugués quiere atraer inmigrantes para reparar los daños por el mal tiempo, que cifra en más de 4.000 millones de euros

Al menos 12 personas han muerto en ocho días y se discute si aplazar las elecciones presidenciales del domingo. Las empresas achacan las lentas labores de reconstrucción a la falta de mano de obra. Este jueves, el primer ministro, Luís Montenegro, se reunió con empresas de construcción para facilitar el reclutamiento de mano de obra en el extranjero. La decisión llega después de que su Gobierno haya aprobado en los últimos seis meses dos leyes que restringen severamente la entrada y permanencia de inmigrantes en Portugal.