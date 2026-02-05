edición general
El Gobierno portugués quiere atraer inmigrantes para reparar los daños por el mal tiempo, que cifra en más de 4.000 millones de euros

Al menos 12 personas han muerto en ocho días y se discute si aplazar las elecciones presidenciales del domingo. Las empresas achacan las lentas labores de reconstrucción a la falta de mano de obra. Este jueves, el primer ministro, Luís Montenegro, se reunió con empresas de construcción para facilitar el reclutamiento de mano de obra en el extranjero. La decisión llega después de que su Gobierno haya aprobado en los últimos seis meses dos leyes que restringen severamente la entrada y permanencia de inmigrantes en Portugal.

Verdaderofalso
-Malditos inmigrantes que nos quitan trabajo! Prohibamos la entrada!

Días después

-Malditos patriotas que no quieren trabajar! Traigamos inmigrantes!

Javi_Pina
#1 Lo más retorcido es que muchos de los que se quejan de que les quitan el trabajo están cobrando subsidios que solo son posibles gracias a que estos extranjeros están trabajando y pagando impuestos.

crycom
#1 Entre otros esos les llegan www.instagram.com/reel/DImBcVzoe9a/

Andreham
Si alguien tiene que morir en un desprendimiento de rocas o una casa que colapsa al menos que sea inmigrante.

laruladelnorte
#2 Matar dos pájaros de un tiro...

luckyy
Que llamen a los de vox, a figaredo, que iran solicitos!!! Y a Mazon, experto en desastres

Dragstat
A muchos no les gusta verlos pero si gusta la vida cómoda: que trabajen para uno de forma baratita, en trabajos precarios y peligrosos que nadie quiere, que te paguen alquileres, impuestos, consuman ... tener gente que te limpies en casa, cuide de los niños, de los abuelos o te atiendan en la terracita por dos duros. No se puede tener todo en la vida. Muchos van a tener que tragar mucha bilis por una vida cómoda.

vicvic
Si es regulado, con todo los controles que se exigen a cualquier ciudadano y pagado correctamente, y desde la óptica de las necesidades del país no hay problema en que sean inmigrantes.

El mayor problema es que sean ilegales, es muy sencillo de entender y es con lo que hay que ser inflexible.

Andreham
#5 ¿Inflexible con quién?

¿Con el empresario o con la PERSONA HUMANA que SE MUEVE DE DONDE VIVE para mejorar sus condiciones de vida?

Urasandi
#7 Qué pronto olvidan que fuimos y somos un país de emigrantes....

Leon_Bocanegra
Pero cuando terminen con la tarea, a sus países de nuevo, no sea que molesten a alguien.

Cincocuatrotres
Noticia sin pies ni cabeza diseñada por nuestros pastores


