El Gobierno de Mazón, en un callejón sin salida por sus contradicciones en la gestión del último temporal frente a la dana

La jueza de la dana ha pedido a la Conselleria de Emergencias que remita un informe sobre las medidas de seguimientos y de protección a la población adoptadas en relación con el episodio meteorológico que “dio lugar a la remisión de un mensaje de alerta a la población” —el Es-Alert— del pasado 28 de septiembre. De esta forma, el Gobierno valenciano se ve abocado a un callejón sin salida, puesto que cada día que pasa es más difícil de justificar su inacción el 29 de octubre del pasado año