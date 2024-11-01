El Gobierno inicia el trámite para regular quiénes pueden ser agentes de igualdad: “Hay que evitar el intrusismo”

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley según el cual solo quienes tengan un título habilitante podrán ejercer como agentes de igualdad aunque establece un periodo transitorio de diez años para que quienes ya trabajan en ello puedan acreditarse si tienen experiencia. Un marco que regule quiénes pueden ejercer como agentes de igualdad. Es la principal novedad que incorpora el Anteproyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de Agente de Igualdad que ha llevado el Ministerio de Igualdad.