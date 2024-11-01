edición general
El Gobierno inicia el trámite para regular quiénes pueden ser agentes de igualdad: “Hay que evitar el intrusismo”

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley según el cual solo quienes tengan un título habilitante podrán ejercer como agentes de igualdad aunque establece un periodo transitorio de diez años para que quienes ya trabajan en ello puedan acreditarse si tienen experiencia. Un marco que regule quiénes pueden ejercer como agentes de igualdad. Es la principal novedad que incorpora el Anteproyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de Agente de Igualdad que ha llevado el Ministerio de Igualdad.

GeneWilder #5 GeneWilder *
Hay que asegurarse de que los caladeros de votos permanecen fieles y aumentar la red clientelar basada en ese estafermo llamado “igualdad”.
#2 guillersk
Luego que si ultraderecha
#3 tierramar
En países con mayor nivel cultural que el nuestro, se hace del siguiente modo: abogada con perspectiva de genero, o economista, o arquitecta, .... pero primero adquieren el conocimiento en alguna materia, a la que luego, se aplican los conocimientos de perspectiva de genero en ese campo. Esta iniciativa de hacer una profesión de las agentes de Igualdad no es más que el intento de no perder los votos de las feministas institucionalizadas por los escándalos sexuales.. En España ya existen demasiadas carreras sin una aplicación real, que sólo encuentran trabajo en Instituciones o chiringuitos
ThePato #1 ThePato
:palm: :palm: :palm: :palm: :palm: :palm: :palm:
#6 DenisseJoel
Será interesante como los que empiecen ahora van a aprender en clase a justificar leyes sexistas, que quizás más adelante serán sustituidas por otras más igualitarias que los nuevos agentes de igualdad aprenderán a su vez a justificar frente a aquellas.
#4 Tailgunner *
"Hay que evitar el intrusismo" -> Al igual que lo habéis evitado en informática, verdad? ah, no! que en este país puede ser informático hasta el conserje si se hace un cursito de un mes (y ni eso)...
