El Gobierno financiará la atención 24 horas a personas con ELA con 500 millones de euros

El real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros para desarrollar las medidas de la ley ELA contempla una financiación de 500 millones de euros que se dedicarán a la atención 24 horas de los enfermos, según ha podido saber EFE. Así, el texto busca el «desarrollo integral» de la ley ELA, aprobada hace un año, además del refuerzo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), especialmente con la financiación de la atención personalizada 24 horas a personas con ELA u otras enfermedades complejas irreversibles en.....