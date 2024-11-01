edición general
El Gobierno financiará la atención 24 horas a personas con ELA con 500 millones de euros

El real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros para desarrollar las medidas de la ley ELA contempla una financiación de 500 millones de euros que se dedicarán a la atención 24 horas de los enfermos, según ha podido saber EFE. Así, el texto busca el «desarrollo integral» de la ley ELA, aprobada hace un año, además del refuerzo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), especialmente con la financiación de la atención personalizada 24 horas a personas con ELA u otras enfermedades complejas irreversibles en.....

sleep_timer #1 sleep_timer
Que irán a autonomías dirigidas por peperos y acabarán en Quirón Salud.
6 K 98
juliusK #7 juliusK
#1 es lo que tiene la colaboración público/privada, la pasta es pública y se la quedan las sociedades anónimas (y algún emprendedor consorte) privadamente.
0 K 7
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Ya era hora, los tenían abandonados entre las autonomías y la falta de fondos para ayudas.
2 K 48
#3 poxemita
Solo llega 1 año tarde con respecto a la ley, y eso que va por RD.

Para que digan que este gobierno no está al lado de quién más lo necesita.

Y por último, y ya esto es de quisquilloso, dudo que el gobierno suelte los 500 millones, así que es el Estado quien financiará.
1 K 25
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Pero el gobierno es quien aprueba ese nuevo gasto.
0 K 20
#5 poxemita
#4 sí, pero no lo pagan con su dinero.
0 K 9
Pacman #6 Pacman
Vamos a ver si aparte de la propaganda hacen algo, ya que lo que prometieron está por cumplir

¬¬ ¬¬ ¬¬
1 K 22

