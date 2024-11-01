edición general
El gobierno federal de EEUU envía una alerta a las agencias policiales: Irán podría estar activando células durmientes fuera del país [EN]

El gobierno federal de EEUU envía una alerta a las agencias policiales: Irán podría estar activando células durmientes fuera del país [EN]

Estados Unidos ha interceptado comunicaciones cifradas que se cree originadas en Irán y que podrían servir como "un disparador operativo" para "activos durmientes" fuera del país, según una alerta del gobierno federal enviada a las agencias policiales.

#5 marcotolo *
lo logico seria que una parte de los fondos que tienen para la guerra seria para llevarla a suelo de eeuu,
tal y como han hecho ellos o como hace ucrania con el dinero de occidente, etc
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Ya es que no leemos ni el titular: fuera del país

Y lo repite en la entradilla :hug:
#8 marcotolo
#6 no se donde ves incoherencia en lo que digo,
puedes señalarla?
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Dices: lo logico seria que una parte de los fondos que tienen para la guerra seria para llevarla a suelo de eeuu

Cuando la noticia habla de células durmientes fuera de EEUU.
"células durmientes desplegadas en Occidente"
#10 marcotolo
#9 yo la conclusion del articulo la interpreto como las celulas que estan en occidente de manera general:
"If the contents of the alert prove true, it would confirm the fears expressed by law enforcement officials after the U.S. and Israel struck Iran that sleeper cells deployed around the West could be used for retaliation."
y lo de fuera del pais, creo que es evidente que se refiere a fuera de iran en este texto:
"The alert, reviewed by ABC News, cites "preliminary signals…   » ver todo el comentario
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Podría o no.
#2 Icelandpeople
#1 Pero la alerta está enviada.
Sr.No #7 Sr.No
#2 y todas las subsiguientes barbaridades que se les ocurran, amparados por el que "están en guerra" aunque ni la hayan declarado legalmente o formalmente.
#13 PerritaPiloto
#2 Vamos a ver, están en guerra. Hacen bien elevar la alerta. No pueden hundir portaviones, pero pueden hacer matanzas en casa.

Aunque tienen más posibilidades de que las células sean del Mossad.
klabervk #12 klabervk
Qué bien le vendría a Trump un pepino en suelo yanki para justificarse, verdad ClA?
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Irán o el Mosad?
#3 Poligrafo *
A ver si hay suerte y recogen algo de lo que han sembrado, gogo Freedom Fighters !
#4 yukatan
y todos nos enteramos....
#11 solojavi
Van a hacer con las personas de origen iraní como hicieron con las origen japonés en la segunda guerra mundial. Si la motivación es real o no, ya tal.
