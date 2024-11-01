edición general
El Gobierno estima que rebajar el IVA de los alimentos básicos supondrá perder 3.780 M€

La enmienda aprobada por el Senado fija una rebaja fiscal entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 para carnes, pescados y conservas, entre otros

Doisneau #1 Doisneau
Y luego van las empresas y la bajada directa al margen de beneficios :roll:
#2 Quillotro
#1 Fíjate quién ha aprobado la bajada: el Senado, ergo el PP, ergo... las empresas.
tdgwho #6 tdgwho
#2 El senado no aprueba cosas porque si.

Primero se presentan en el congreso, van al senado y este propone enmiendas (o igual no, y se aprueba directo) ahora vuelve al congreso, y si se aprueba, se aprueba.
#7 Quillotro
#6 Y te recuerdo que el Gobierno ya no tiene mayoría en el Congreso.
tdgwho #8 tdgwho
#7 Eso no es culpa del PP ni de las empresas.

Quien con niños se acuesta, meado se levanta.
yoma #9 yoma
#7 En esta legislatura nunca la ha tenido. Que algunos partidos apoyen sus propuestas no quiere decir que tuvieran mayoría, hasta el PP y VOX han votado o se ha abstenido a favor del gobierno.
#12 Quillotro
#9 El PP y VOX no votan a favor del Gobierno ni para subirles el sueldo a Abacal y Feijoo. Cuando se han abstenido es por joder algo pero sin que se pueda decir que han votado en contra.
jonolulu #13 jonolulu
#7 Lo que se olvida es que el senado aprueba una enmienda a lo que presenta el Congreso
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Recordemos la reciente bajada temporal de IVA a los alimentos. Al poco tiempo volvieron a su precio original y cuando el IVA volvió a su punto inicial, los precios subieron esa diferencia.

Así que bajar el IVA no sirve de nada de cara al consumidor.
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 con IVA: 1€, Sin IVA: 1€
Asi funcionan las empresas.
#5 Quillotro
#4 Y en la superoferta... "te regalamos el IVA" o "el día sin IVA", 1,21 menos el descuento
Doisneau #17 Doisneau
#3 Es lo que tiene creerse que la economia es una ciencia exacta y no cuatro ricachones timando a la gente y haciendo lo que le sale de los huevos movidos solo por la avaricia. La parte de las formulitas y graficos basicamente es para disimular
#14 Selection
Perder no, dinero que no tienen que gastar los contribuyentes.
#16 daemono
#14 venía a decir lo mismo. Si te lo quitan por un lado te lo suben por otro.
Kantinero #11 Kantinero
Ese dinero se gastaría en otros conceptos que a su vez pagarían impuestos
elsnons #10 elsnons *
El Senado no pinta nada es una pérdida de tiempo y dinero.

Esta medida y otras propuestas de ley con el voto favorable de Junts están en el Congreso aparcadas en lista de espera para ser llevadas a votación y esa propuesta de ley para bajar el IVA también correrá la misma suerte porque cuenta con el voto favorable y se aprobaría por junts, pp y VOX

En este caso la mesa de Francina actúa de veto de las leyes que tienen mayoría parlamentaria de derechas y las aparca .
#15 Jacusse
Se lo gastarían en otras cosas que dejarían recaudación también...
