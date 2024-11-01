·
5
meneos
14
clics
El Gobierno estima que rebajar el IVA de los alimentos básicos supondrá perder 3.780 M€
La enmienda aprobada por el Senado fija una rebaja fiscal entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 para carnes, pescados y conservas, entre otros
|
etiquetas
:
gobierno
,
iva
,
alimentos
,
senado
4
1
0
K
61
actualidad
17 comentarios
4
1
0
K
61
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Doisneau
Y luego van las empresas y la bajada directa al margen de beneficios
7
K
113
#2
Quillotro
#1
Fíjate quién ha aprobado la bajada: el Senado, ergo el PP, ergo... las empresas.
4
K
73
#6
tdgwho
#2
El senado no aprueba cosas porque si.
Primero se presentan en el congreso, van al senado y este propone enmiendas (o igual no, y se aprueba directo) ahora vuelve al congreso, y si se aprueba, se aprueba.
0
K
10
#7
Quillotro
#6
Y te recuerdo que el Gobierno ya no tiene mayoría en el Congreso.
0
K
18
#8
tdgwho
#7
Eso no es culpa del PP ni de las empresas.
Quien con niños se acuesta, meado se levanta.
0
K
10
#9
yoma
#7
En esta legislatura nunca la ha tenido. Que algunos partidos apoyen sus propuestas no quiere decir que tuvieran mayoría, hasta el PP y VOX han votado o se ha abstenido a favor del gobierno.
0
K
12
#12
Quillotro
#9
El PP y VOX no votan a favor del Gobierno ni para subirles el sueldo a Abacal y Feijoo. Cuando se han abstenido es por joder algo pero sin que se pueda decir que han votado en contra.
0
K
18
#13
jonolulu
#7
Lo que se olvida es que el senado aprueba una enmienda a lo que presenta el Congreso
0
K
12
#3
HeilHynkel
Recordemos la reciente bajada temporal de IVA a los alimentos. Al poco tiempo volvieron a su precio original y cuando el IVA volvió a su punto inicial, los precios subieron esa diferencia.
Así que bajar el IVA no sirve de nada de cara al consumidor.
4
K
67
#4
obmultimedia
#3
con IVA: 1€, Sin IVA: 1€
Asi funcionan las empresas.
2
K
40
#5
Quillotro
#4
Y en la superoferta... "te regalamos el IVA" o "el día sin IVA", 1,21 menos el descuento
1
K
37
#17
Doisneau
#3
Es lo que tiene creerse que la economia es una ciencia exacta y no cuatro ricachones timando a la gente y haciendo lo que le sale de los huevos movidos solo por la avaricia. La parte de las formulitas y graficos basicamente es para disimular
0
K
11
#14
Selection
Perder no, dinero que no tienen que gastar los contribuyentes.
1
K
27
#16
daemono
#14
venía a decir lo mismo. Si te lo quitan por un lado te lo suben por otro.
0
K
20
#11
Kantinero
Ese dinero se gastaría en otros conceptos que a su vez pagarían impuestos
1
K
21
#10
elsnons
*
El Senado no pinta nada es una pérdida de tiempo y dinero.
Esta medida y otras propuestas de ley con el voto favorable de Junts están en el Congreso aparcadas en lista de espera para ser llevadas a votación y esa propuesta de ley para bajar el IVA también correrá la misma suerte porque cuenta con el voto favorable y se aprobaría por junts, pp y VOX
En este caso la mesa de Francina actúa de veto de las leyes que tienen mayoría parlamentaria de derechas y las aparca .
0
K
12
#15
Jacusse
Se lo gastarían en otras cosas que dejarían recaudación también...
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
