El gobierno de Estados Unidos reunirá a los fabricantes de Robot para coordinar la competencia contra China [eng]

El Departamento de Comercio de EE. UU. convocará a fabricantes estadounidenses de robots a una mesa redonda el próximo mes con el objetivo de impulsar la industria nacional y contrarrestar la competencia china. Según una invitación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, consultada por Semafor, la reunión del 10 de marzo tiene como objetivo identificar los principales desafíos en la cadena de suministro y las políticas que afectan a la fabricación y el despliegue de robótica.