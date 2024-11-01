edición general
El gobierno de Estados Unidos reunirá a los fabricantes de Robot para coordinar la competencia contra China [eng]

El Departamento de Comercio de EE. UU. convocará a fabricantes estadounidenses de robots a una mesa redonda el próximo mes con el objetivo de impulsar la industria nacional y contrarrestar la competencia china. Según una invitación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, consultada por Semafor, la reunión del 10 de marzo tiene como objetivo identificar los principales desafíos en la cadena de suministro y las políticas que afectan a la fabricación y el despliegue de robótica.

#1 drstrangelove *
Uh-oh, pero no puede ser, si la intervención estatal es mala malísima de la muerte, que me lo ha dicho Lacalle y Rallo me lo confirmó.

Trump tú antes molabas.
