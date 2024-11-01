El Gobierno espera que el PP pida a Mazón su acta de diputado después de que la jueza de la dana reclamase su imputación

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el PP de Alberto Núñez Feijóo debería "dejar de proteger" al expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón y exigirle que entregue su acta de diputado autonómico, una vez que la jueza que investiga la gestión de la dana ha pedido su imputación.
Ni en imputación (lo cual, siendo sinceros, tiene sentido... es demasiado fácil imputar a alguien visto el nivel de la judicatura) ni en condena (que las ha habido unas pocas).
Gracias por aportar a la verdad: PPSOE misma mierda es.