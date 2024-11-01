edición general
El Gobierno espera que el PP pida a Mazón su acta de diputado después de que la jueza de la dana reclamase su imputación

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el PP de Alberto Núñez Feijóo debería "dejar de proteger" al expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón y exigirle que entregue su acta de diputado autonómico, una vez que la jueza que investiga la gestión de la dana ha pedido su imputación.

Pregunta preguntosa: ¿Ha hecho lo mismo el PSOE? Creo positivamente que si, pero tambien me falla la memoria entre todos los casos extraños que ha tenido que afrontar el PSOE
#3 Yo creo que no.

Ni en imputación (lo cual, siendo sinceros, tiene sentido... es demasiado fácil imputar a alguien visto el nivel de la judicatura) ni en condena (que las ha habido unas pocas).

Gracias por aportar a la verdad: PPSOE misma mierda es.
El Gobierno espera que el PP pida a Mazón su acta de diputado  media
Y el gobierno ¿ cuando va a reducir los aforamientos? Ningun pais en Europa tiene los aforados que el Regimen franquista heredado ,soportamos
Antes pedirán que perro dimita, gane las elecciones de nuevo y vuelva a dimitir, mientras dicen que ellos reaccionan mejor ante este tipo de cagadas. Es el premio a la incompetencia.
