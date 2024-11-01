edición general
El Gobierno espera activar un bloqueo de redes sociales para menores de 16 años como el australiano en 2026

El Gobierno espera activar un bloqueo de redes sociales para menores de 16 años como el australiano en 2026

El Ministerio para la Transformación Digital ya tiene preparada la herramienta de verificación de edad y está a la espera de la aprobación de la ley de protección de los menores en el entrono digital, que contempla esta edad mínima, y del visto bueno de la UE

#4 cocococo *
Los menores conocen todos los trucos y más para saltarse los bloqueos, pero sus abuelos no. Muchos abuelos no van a estar sacándose certificados y esas historias para conectarse a una red social, así que dejarán de usarla y a quienes bloqueará el Gobierno no será a los menores... sino a los abuelos, fijo.

Otra vuelta a la tuerca para recortar las libertades, suma y sigue.
#7 sald64059
#4 te sorprendería ver lo analfabetos digitales que son muchos de esos chavales
Sus habilidades apenas pasan de hacer scroll con el móvil .
Como dice #5 gracias a estas iniciativas lo mismo aprenden algo útil de verdad
#9 Semar80
#7 Su red social es muy grande en esas edades. Siempre va a haber un amigo que les enseñe como hacerlo.
#10 uvi
#4 Te leo y lo que comentas de los abuelos y demás como que no me parece mala idea. Creo que ha quedado demostrado que las redes sociales ni son útiles ni sociales, además de un coladero de bulos y donde polarizan a la población, entre otras lindezas...
pienso en lo positivo de las redes sociales y poco o nada se me ocurre...
#11 ZapZapZap
#4 estamos seguros de que es malo que abuelos que no tienen mucha idea no tengan redes "sociales"? O cualquier persona, vamos
Gry #5 Gry *
Me parece una excelente iniciativa. En Australia tardaron menos de 24h en encontrar redes alternativas y otras formas de esquivar la censura gubernamental y esa es una habilidad que todo el mundo debería de aprender.
Ransa #2 Ransa
Muy necesario, será un proceso dificil, hay una adicción fuerte en muchos casos
#12 miraqueereslinda
#1 #2 Franco aprueba vuestro comentario.

#3 sobre los hijos no, que seremos todos los que tendremos que verificar nuestra identidad.
Findeton #3 Findeton
Más censura y más control sobre los hijos, el cual es potestad de los padres y no del gobierno.
Torrezzno #6 Torrezzno *
Que chorpresa. Dado el apoyo incondicional de España a Chat Control y habiendo pillado a Marlaska diciendo que hay que interceptar todas las comunicaciones no es de extrañar.

La EU y España están en una deriva tecnofascista. No quieren disidentes. Y lo peor la gente que lo aplaude. Pobres desgraciados que van a poner su cara o su dni por internet
#1 Jacusse
Bravo!
#8 Visca
Todos los routers llevan control parental. Esto es la escusa. Pajaporte, chatcontrol, o lo que sea que sea esto es el objetivo. Que pesaos.
