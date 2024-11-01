El Gobierno espera activar un bloqueo de redes sociales para menores de 16 años como el australiano en 2026

El Ministerio para la Transformación Digital ya tiene preparada la herramienta de verificación de edad y está a la espera de la aprobación de la ley de protección de los menores en el entrono digital, que contempla esta edad mínima, y del visto bueno de la UE
Otra vuelta a la tuerca para recortar las libertades, suma y sigue.
Sus habilidades apenas pasan de hacer scroll con el móvil .
Como dice #5 gracias a estas iniciativas lo mismo aprenden algo útil de verdad
pienso en lo positivo de las redes sociales y poco o nada se me ocurre...
#3 sobre los hijos no, que seremos todos los que tendremos que verificar nuestra identidad.
La EU y España están en una deriva tecnofascista. No quieren disidentes. Y lo peor la gente que lo aplaude. Pobres desgraciados que van a poner su cara o su dni por internet