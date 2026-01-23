edición general
El Gobierno español prohibirá la IA generativa en la cultura siempre que no sustituya el trabajo de artistas y técnicos

El Gobierno español prohibirá la IA generativa en la cultura siempre que no sustituya el trabajo de artistas y técnicos

El Estatuto del Artista permitirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en parte del trabajo de los artistas —como por ejemplo los actores—, aunque establecerá un límite temporal (por ejemplo, una temporada en el caso de una serie). En definitiva, se permitirá el uso de la IA en el sector cultural siempre y cuando no sustituya el trabajo del artista.

Comentarios destacados:      
Deviance #2 Deviance
Titular como el culo.
Me da que es justo al revés.
Cambiaría prohibir por permitir, que es lo lógico y lo dice en la entradilla.
#9 tednsi
#2 He entrado justo para decir lo mismo.
#4 pcmaster
El titular: El Gobierno español prohibirá la IA generativa en la cultura siempre que no sustituya el trabajo de artistas y técnicos

La entradilla: se permitirá el uso de la IA en el sector cultural siempre y cuando no sustituya el trabajo del artista.

¿Lo ha redactado una IA? :troll:?
#3 podrezero
el titular dice lo contrario a lo que dice la noticia
Garbns #5 Garbns
Vamos, que permitirá la IA siempre y cuando sustituya el trabajo de artistas y técnicos :troll:

#0 ya han corregido el titular en la noticia del enlace :-P
nemeame #7 nemeame
En vez de crear, fomentar y promover la IA solo interesa limitar, regular y desincentivar. Por algo las IA's se desarrollan en China y EEUU y no en España
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Mi arte es tan personal que no tengo la obligación moral de justificarlo
hazardum #10 hazardum
Personalmente creo que ya es inviable prohibir nada, pero si haría que siempre se indicase si es IA o no para que la gente pueda saberlo y valorar con conocimiento.

Por ejemplo si hacen concursos de carteles, pintura, etc, en mi opinión tendría mas valor algo artesano, que hecho por IA, aunque también haya que saber de IA, claro, para hacer algo decente.
#1 Alves
a los programadores que le den por culo.
bigmat #8 bigmat
Como era eso ......  media
