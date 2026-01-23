El Gobierno español prohibirá la IA generativa en la cultura siempre que no sustituya el trabajo de artistas y técnicos

El Estatuto del Artista permitirá el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en parte del trabajo de los artistas —como por ejemplo los actores—, aunque establecerá un límite temporal (por ejemplo, una temporada en el caso de una serie). En definitiva, se permitirá el uso de la IA en el sector cultural siempre y cuando no sustituya el trabajo del artista.
| etiquetas: ia , generativa , cultura
Me da que es justo al revés.
Cambiaría prohibir por permitir, que es lo lógico y lo dice en la entradilla.
La entradilla: se permitirá el uso de la IA en el sector cultural siempre y cuando no sustituya el trabajo del artista.
¿Lo ha redactado una IA? ?
#0 ya han corregido el titular en la noticia del enlace
Por ejemplo si hacen concursos de carteles, pintura, etc, en mi opinión tendría mas valor algo artesano, que hecho por IA, aunque también haya que saber de IA, claro, para hacer algo decente.