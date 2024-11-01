El Gobierno elimina la obligación de que las personas desempleadas presenten la declaración de la renta

Es una de las medidas del macrodecreto de la subida de las pensiones, que también contempla la prórroga del salario mínimo y del sistema de módulos para los autónomos, entre muchas otras. El Gobierno ha suprimido la obligación de que las personas desempleadas que cobran prestaciones por desempleo de realizar la declaración de la renta. Era un nuevo mandato, aprobado en 2024 y que ya se había retrasado a 2026, pero ahora el Ejecutivo da marcha atrás del todo y anula la medida, que considera que “no era adecuada”.
El Gobierno también argumenta la supresión de este mandato de realizar la declaración de la renta porque “además supondría un incremento innecesario de la carga administrativa para la persona trabajadora”. En concreto, cifra este alcance en “aproximadamente dos millones y medio de personas nuevas que acceden a la prestación por desempleo”.
