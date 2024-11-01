edición general
El Gobierno elimina la obligación de que las personas desempleadas presenten la declaración de la renta

Es una de las medidas del macrodecreto de la subida de las pensiones, que también contempla la prórroga del salario mínimo y del sistema de módulos para los autónomos, entre muchas otras. El Gobierno ha suprimido la obligación de que las personas desempleadas que cobran prestaciones por desempleo de realizar la declaración de la renta. Era un nuevo mandato, aprobado en 2024 y que ya se había retrasado a 2026, pero ahora el Ejecutivo da marcha atrás del todo y anula la medida, que considera que “no era adecuada”.

#2 Daniel2000 *
“Innecesaria carga” para 2,5 millones de personas
El Gobierno también argumenta la supresión de este mandato de realizar la declaración de la renta porque “además supondría un incremento innecesario de la carga administrativa para la persona trabajadora”. En concreto, cifra este alcance en “aproximadamente dos millones y medio de personas nuevas que acceden a la prestación por desempleo”.

A los que acceden a la prestación por desempleo son personas trabajadoras.


Los…   » ver todo el comentario
1 K 24
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
viva la economía sumergida! (una cosa es que no tengan que pagar según su situación algunos impuestos, y otra que su renta, lo que ingresan, sea o no únicamente el subsidio, sea opaco para la administración del Estado). una persona desempleada no vive del aire y por tanto debe justificar sus ingresos, como hacemos todas las personas, ante Hacienda, pague los impuestos que pague o no. además, no obligar a hacerlo los estigmatiza socialmente al considerarlos "presuntos chorizos" ya que algo tendrán que ocultar si no presentan sus cuentas a Hacienda, y eso no es justo para este colectivo
2 K 19
#4 egon_
#1 ¿Sabes que igualmente Hacienda sabe tus ingresos, verdad? De hecho, los bancos y otros organismos, informan a la administración sobre tus movimientos.

Por lo que no entiendo muy bien tu comentario.
0 K 6
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Si no presentas la declaración cualquier devolución a la que tuvieras derecho (retenciones de intereses del banco aunque sea poco por ejemplo) te quedas sin ella.
0 K 18
Ovlak #7 Ovlak
#5 Pero eximir de una obligación tampoco es prohibir.
0 K 11
#9 Daniel2000
El presentar la declaración, puedes estar obligado o no.

Si no estás obligado, miras si te interesa presentarla o no.
0 K 15
Ihzan #6 Ihzan
Cualquier persona, desempleado, cargo publico, empleado publico o cualquiera que reciba dinero de la "caja de todos" deberia de ser "examinado" con lupa para evitar que pueda tener otros ingresos no declarados mientras cobra un subsidio o salario publico.

Cualquier otra cosa alienta el discurso de las paguitas
0 K 9
Ovlak #8 Ovlak
#6 La declaración es la forma que tenemos de saldar cuentas con hacienda. No hacer una declaración no implica que hacienda no tenga igualmente fiscalizado al contribuyente.
0 K 11
#12 DonaldBlake
#8 Y hacer una declaración no implica que Hacienda tenga fiscalizado al contribuyente.
0 K 8
UsuarioXY #3 UsuarioXY
la gente que obtiene ingresos en B lo hace en efectivo, nadie es tan gilipollas de recibir cobros en B en la cuenta bancaria.
0 K 7
#10 Zamarro
Hay mucha gente que no quiere hacer la declaracion por si les toca pagar.
Pero es muy muy muy facil hacer el borrador, y casi siempre te va a salir a devolver si eres un tieso.
0 K 7
Andreham #11 Andreham
Los fachapobres hace dos días pedían que los desempleados no presentasen IRPF y ahora lloran porque no presentan IRPF xD xD xD xD xD
0 K 7

