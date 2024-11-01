·
El Gobierno da un mes a Ayuso para cumplir la ley del aborto antes de llevarla a los tribunales
La ministra de Sanidad Mónica García envía un requerimiento a la Comunidad de Madrid, Illes Balears y Aragón para que creen el registro de médicos objetores para garantizar el derecho al aborto.
#1
fareway
*
14 de noviembre
¿Clavará rodilla?
#2
XtrMnIO
Y quién le va a juzgar? Un juecezuelo madrileño???
