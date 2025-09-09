El Gobierno concede a Sergio Scariolo la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Gobierno acordó este martes conceder la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo al exseleccionador del equipo nacional de baloncesto Sergio Scariolo. Así lo anunció hoy la ministra de Educación y Deporte, además de portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. De este modo, el técnico italiano se convierte en el primer ciudadano extranjero no nacionalizado en recibir la máxima distinción que concede el Gobierno de España en materia deportiva.