El Gobierno concede a Sergio Scariolo la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Gobierno acordó este martes conceder la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo al exseleccionador del equipo nacional de baloncesto Sergio Scariolo. Así lo anunció hoy la ministra de Educación y Deporte, además de portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. De este modo, el técnico italiano se convierte en el primer ciudadano extranjero no nacionalizado en recibir la máxima distinción que concede el Gobierno de España en materia deportiva.

themarquesito #1 themarquesito
Merecidísima la tiene el ilustre Gominolo con su palmarés con la selección: 4 Eurobasket, 1 mundial, y 2 medallas olímpicas. Suerte que se la han concedido en categoría gran cruz, que las medallas de oro, plata, y bronce de la Orden del Mérito Deportivo son feísimas.
6
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Una lastima el resultado de este último Eurobasket, pero eso no puede empañar sus anteriores méritos y logros.
0
#7 EISev
#2 a ver, lo de los tiros libres del último partido fue una mezcla de mala suerte y presión y ahí no un entrenador puede hacer lo que puede hacer. Pero si la pelota no entra...
0
Veo #9 Veo
#1 Totalmente merecida. No solo por los resultados si no también por los valores de amistad, colaboración y sana competitividad que la selección de baloncesto ha mostrado a la sociedad bajo su dirección.
0
Torrezzno #5 Torrezzno
Crack, español como Colón
1
Pepa56 #3 Pepa56
Super merecida. Lo he seguido siempre, inmejorable {0x1f44d} {0x1f44d} {0x1f44d} {0x1f44d} {0x1f44d} {0x1f44d}
1
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Joder, en lugar de dársela a Tebas o Piqué...
0
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Pique tiene la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de España.
1
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 Menos mal, ya creía que perdíamos el rumbo :-S
0

