El Gobierno compra 37 buques de guerra y 4 submarinos S-80 para la defensa nacional

La carrera armamentística para protegerse ante un escenario de Tercera Guerra Mundial ha comenzado y España no quiere quedarse atrás. En un escenario de estallidos bélicos cada vez más habituales, la Armada ha emprendido la misión de modernizar toda su flota de combate.
| etiquetas: submarinos , buques. guerra
"Según Infodefensa, que dedica un monográfico a la Armada española, presentado la última semana de junio en un acto presidido por el jefe de Estado Mayor (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, los programas incluyen la construcción de 23 nuevos buques y la modernización de 14 ya existentes para que sigan operando con garantías."
Asi que de entrada ya el titular es bulo.
Y sigue:
"Uno de los programas más ambiciosos es la
… » ver todo el comentario