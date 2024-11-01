El Gobierno de Cantabria relajará la normativa para permitir construcciones turísticas en zonas costeras protegidas

El futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que impulsa el Gobierno del PP en Cantabria podrá autorizar la edificación con fines turísticos en el litoral, donde también podrán construirse edificios de utilidad pública e interés social. También permitirá transformar en viviendas todas las edificaciones ya existentes en primera línea de costa en terrenos que ahora están protegidos. Por contra, prohíbe los campings y aparcamientos de autocaravanas.
Es que eso es de pobres y hace feo.
Perdon, para todox no que ya no hacen falta caretas; privilegio o muerte. Pero que digo; privilegio Y muerte.