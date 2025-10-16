edición general
El Gobierno cambia de discurso para calmar a Trump tras tres ataques en una semana: ya se abre a elevar el gasto militar

"Ya veremos". "La delegación americana habla del año 2030 y del año 2035. Falta mucho tiempo para entonces". "Lo que pase en el 2030 o en el 2035 creo que absolutamente nadie lo puede saber". La ministra de Defensa, Margarita Robles, escenificó ayer en Bruselas el giro que el Gobierno ha dado en materia de gasto militar. El que ella ha dado y el que el Ejecutivo traslada ahora en Bruselas, en la sede de la OTAN, tras los repetidos ataques y señalamientos por parte de la Administración Trump.

