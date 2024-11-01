edición general
El Gobierno de Ayuso ejecuta el 3% de los fondos europeos para vivienda y no llegará al objetivo 990 pisos en cinco años

El informe que utiliza el PP para sus acusaciones afirma que muchos propietarios han optado por dejar sus viviendas cerradas en lugar de alquilarlas. "En la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zona tensionadas.

Andreham #3 Andreham
Iba a ser yo más rápido y arreglarle la papeleta a Alcama, pozz y demás usuarios pero ya se me ha adelantado uno de ellos.

Tienen que tener una alarma anti-incendios con bocina en la oficina cada vez que en alguna de las webs que monitorean salte la palabra "Ayuso".

Los vecinos estarán contentos.
1 K 20
OCLuis #5 OCLuis *
Es mucho más difícil morder al perro europeo que al perro de España. Y ya sabemos que la mafia del PP no mueve un dedo si no es para llevarse algo para los suyos o para sus amigos.

¿Para que van a trabajar si no van a poder llevarse nada? ¿Para que van a gestionar unos dineros si no pueden darle una buena mordida al fajo?

Eso es de primero de corrupción.
0 K 13
Barney_77 #1 Barney_77
Cuantos ha hecho el gobierno en 7 años?
0 K 12
#2 Juanjolo *
#1 eso no interesa en meneamepedro ni lo investiga el plural
0 K 6
#6 egon_
#1 Las Comunidades Autónomas tienen la competencia principal en materia de vivienda, ya que la Constitución les cede competencias de ordenación del territorio y urbanismo. El gobierno estatal también puede construir vivienda, pero usualmente a través de planes de financiación y en colaboración con las comunidades autónomas, quienes gestionan la construcción y las políticas a nivel regional.

Competencia autonómica: Las Comunidades Autónomas tienen la competencia transferida para la vivienda,…   » ver todo el comentario
1 K 19
Barney_77 #7 Barney_77
#6 Si vas a usar IA para contestar, es de buena educación y buenas practicas el indicarlo.
3 K 26
#8 egon_
#7 No es necesario, si hasta la IA es capaz de entender de quienes son las competencias, usted también debería.
1 K 17
valandildeandunie #12 valandildeandunie
#7 Pues te acaba de dejar en ridículo una calculadora. Mira si es bajo tu nivel intelectual.
0 K 12
NATOstrófico #9 NATOstrófico
#1 la competencia es de las comunidades. No manipules.
0 K 10
NATOstrófico #11 NATOstrófico
#10 sigues manipulando y mientiendo a sabiendas, lo cual da bastante asco.

Hace referencia a la ley de vivienda aprobada en 2023, la cual por cierto boicotean las comunidades del PP.
0 K 10
#4 Quillotro
Está dando tiempo a los fondos buitre para que se organicen. A ver si va a terminarlas antes de tiempo y no están los verdaderos compradores preparados.
0 K 10

