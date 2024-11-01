El Gobierno de Ayuso ejecuta el 3% de los fondos europeos para vivienda y no llegará al objetivo 990 pisos en cinco años

El informe que utiliza el PP para sus acusaciones afirma que muchos propietarios han optado por dejar sus viviendas cerradas en lugar de alquilarlas. "En la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zona tensionadas.