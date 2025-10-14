edición general
El Gobierno de Ayuso despide a 15 de los 20 inspectores que combaten la ocupación ilegal en el parque de vivienda público

Esta decisión implica la salida de trabajadores con dos décadas de experiencia en la lucha contra la ocupación. Entre los afectados, por ejemplo, se encuentra el responsable jurídico del Teléfono 112 AntiOcupación, una persona que ha impartido formación especializada en esta materia a otros empleados públicos de la región e incluso a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué van a ser cesados? “Todo lo que ha pasado refleja la negativa del Gobierno regional a estabilizar al personal interino

#2 Sacapuntas
Probablemente hayan justificado los despidos en que el parque de vivienda público se va a reducir a la mínima expresión y sobran inspectores.
2
jonolulu #3 jonolulu
#2 Y de paso degradar el parque de vivienda público para justificar venderlo por cuatro duros
2
#4 Kikoncito
Se degrada lo publico y luego se privatiza.

Lo normal.
1
#6 Aas59
20 inspectores para eso??
Jodoooooo. Que plantilla debe tener ese Ayuntamiento.¡¡¡¡¡
Claro que expoliando al resto del pais cualquiera puede mantener esos gastos, que por otro lado no se para que si en ese pueblo todo se ha privatizado incluida la vivienda pública
1
reivaj01 #8 reivaj01
Poco despide pa lo guapa que es.
0
Kichito #7 Kichito
Menuda redundancia, esas funciones le correspondería a la policía. Pura mamandurria.
0
#1 Samaritan
Deben tener algún asesor de Securitas Direct.
0
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Y de la Quiron, ese seguro que lo tiene. xD
0

menéame