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El Gobierno de Ayuso concede a Quirón un nuevo contrato público: más de 120 millones por gestionar el Laboratorio Clínico Central

El Gobierno de Ayuso concede a Quirón un nuevo contrato público: más de 120 millones por gestionar el Laboratorio Clínico Central

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación del nuevo contrato de servicios del Laboratorio Clínico Central, que presta servicio a 1,4 millones de usuarios de los hospitales públicos del Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en la capital; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes -donde se ubica el propio Laboratorio Central-; Sureste, en Arganda del Rey; y Tajo, en Aranjuez.

| etiquetas: ayuso , pp , quirón , madrid , laboratorio clínico central
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6 comentarios
12 2 0 K 152 actualidad
#2 luckyy
MALVERSACION
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Ze7eN #1 Ze7eN
120M para la empresa de su novio.
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sotillo #4 sotillo
#1 Saqueó y corrupción lo mejor de Madrid
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Claro, porque hacer los análisis para 1,4 millones de usuarios seguro que es gratis
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manc0ntr0 #3 manc0ntr0
Y los madrileños dando palmas. Mientras no gobiernen los rojos, como si tienen que extirparse un riñón para pagar los chanchullos de la loca que los gobierna.
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rogerius #5 rogerius *
"Gestionar"… :troll:

Codo, codo. Guiño, guiño. :palm:
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menéame