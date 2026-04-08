El Gobierno de Ayuso concede a Quirón un nuevo contrato público: más de 120 millones por gestionar el Laboratorio Clínico Central

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación del nuevo contrato de servicios del Laboratorio Clínico Central, que presta servicio a 1,4 millones de usuarios de los hospitales públicos del Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en la capital; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes -donde se ubica el propio Laboratorio Central-; Sureste, en Arganda del Rey; y Tajo, en Aranjuez.