El Gobierno asturiano exige disolver la organización ultraderechista Núcleo Nacional

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha pedido este domingo que el Gobierno central tome medidas contra formaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional, que ayer celebró un acto de exaltación del fascismo en el entorno del monumento de Simancas, en Gijón. El Ministerio del Interior «debe actuar para disolver esta organización», ha asegurado, ya que tanto sus acciones como sus discursos «atentan contra la dignidad de las víctimas y la convivencia democrática».

5 comentarios
cax
Desde luego una sociedad democrática no debería permitir que criminales nazis y fascistas se organicen en entidades como este llamado Núcleo Nacional, cuyo único objeto es la difusión de discursos y acciones de odio contra todo tipo de personas por razón de origen étnico, religioso, de género o ideológico. Tal y como argumenta la Directora de memoria democrática, son un peligro para la convivencia pacífica.

BlackDog
#1 Te lo compraría si no hubiera escuchado eso mismo de UPyD, C's, VOX y PP

Pero cuando dices la misma soflama contra todo el mundo, te llegan unos nazis de verdad y la gente suda, ya sabes, el cuento de Pedro y el lobo.

yukatan
el ICE Español... Nucleo SuNNormal

meroespectador
Nucleo nacional, todos están Tinder y quedan con la primera latina con buen cuerpo que les da like sin dudarlo un instante, (el resto están en grindr).

alfre2
Correa a diestro y diestro!!


