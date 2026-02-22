El Gobierno asturiano exige disolver la organización ultraderechista Núcleo Nacional

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha pedido este domingo que el Gobierno central tome medidas contra formaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional, que ayer celebró un acto de exaltación del fascismo en el entorno del monumento de Simancas, en Gijón. El Ministerio del Interior «debe actuar para disolver esta organización», ha asegurado, ya que tanto sus acciones como sus discursos «atentan contra la dignidad de las víctimas y la convivencia democrática».