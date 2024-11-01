El Gobierno aprueba indemnizar con 210.000 euros libres de impuestos a cada fallecido en los trenes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios sucedidos en Adamuz y que también afectan a los de Gélida, en Barcelona, donde perdió la vida un maquinista sevillano. Por este decreto, la familia de cada uno de los fallecidos, 45 en Adamuz más el de Rodalies catalán, percibirá una indemnización de 210.000 euros libres de impuestos, cantidad que cobrarán en un plazo no superior a tres meses.