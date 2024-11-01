El Gobierno aprueba indemnizar con 210.000 euros libres de impuestos a cada fallecido en los trenes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios sucedidos en Adamuz y que también afectan a los de Gélida, en Barcelona, donde perdió la vida un maquinista sevillano. Por este decreto, la familia de cada uno de los fallecidos, 45 en Adamuz más el de Rodalies catalán, percibirá una indemnización de 210.000 euros libres de impuestos, cantidad que cobrarán en un plazo no superior a tres meses.
Pero los responsables de la póliza pueden pleitear y utilizar tácticas barriobajeras como, por ejemplo, hacer mal las identificaciones a posta.
Simplemente con tener voluntad de fastidiar a las victimas siempre han existido herramientas de dilación legales para dilatar el proceso.
Quizás debe preguntarse porque otras administraciones, como por ejemplo el caso del yak42, decidieron fastidiar a las victimas.
No hace falta preguntárselo, es facil, porque no se hizo una excepción legal adhoc para ellos vía real decreto-ley, simplemente se cumplió la ley vigente.
Si les preocuparan las víctimas habría modificado la ley.
¿Quizás usted se debería preguntar porque le tiene que decir a nadie lo que se tiene que preguntar?
En acidentes aereos con contratas privadas como el yak42, aquello fue un estercolero..
Has entendido?
#3 pretende que se actúe como una aseguradora privada, racaneando todo lo posible al asegurado haciéndole pasar por todos los procesos judiciales, recursos incluidos, alargado unos 10 años para optar a la cobertura del seguro incluido en cada billete.
Si te crees que apoyo al PP o vox, estás más de la cabeza.
Mientras te deben dinero y dependes de la voluntad de turno para cobrarlo o para que la indemnización sea más alta, a lo mejor aún achantas algo.
Una vez cobrado... "largas" lo que quieres y más, sin ataduras.
(Eso pensando que en un caso así el silencio se pueda vender o comprar, que es bastante suponer)
No se supone que cuando compras un billete estás pagando también por un seguro que indemniza estos accidentes?
Y en todo caso, la indemnización no la tiene que pagar el que causa el accidente?
Lo que se busca es que no tengan que esperar 10 años como ocurrió en el accidente de Angrois
Primero que el seguro pague y si eso, que luego litigie contra los responsables o la Administración responsable.