El Gobierno aprueba indemnizar con 210.000 euros libres de impuestos a cada fallecido en los trenes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios sucedidos en Adamuz y que también afectan a los de Gélida, en Barcelona, donde perdió la vida un maquinista sevillano. Por este decreto, la familia de cada uno de los fallecidos, 45 en Adamuz más el de Rodalies catalán, percibirá una indemnización de 210.000 euros libres de impuestos, cantidad que cobrarán en un plazo no superior a tres meses.

#12
#11 Son las mismas condiciones de siempre.
Pero los responsables de la póliza pueden pleitear y utilizar tácticas barriobajeras como, por ejemplo, hacer mal las identificaciones a posta.
Simplemente con tener voluntad de fastidiar a las victimas siempre han existido herramientas de dilación legales para dilatar el proceso.

Quizás debe preguntarse porque otras administraciones, como por ejemplo el caso del yak42, decidieron fastidiar a las victimas.
#15
#12 Adelantar el dinero frente a tener que esperar a que se resuelva judicialmente ¿Son las mismas condiciones?

Quizás debe preguntarse porque otras administraciones, como por ejemplo el caso del yak42, decidieron fastidiar a las victimas.

No hace falta preguntárselo, es facil, porque no se hizo una excepción legal adhoc para ellos vía real decreto-ley, simplemente se cumplió la ley vigente.

Si les preocuparan las víctimas habría modificado la ley.

¿Quizás usted se debería preguntar porque le tiene que decir a nadie lo que se tiene que preguntar?
#13
#11 Pero cambiar que ley? Has entendido? Adelantar el pago de una idemnización es voluntario y normal. En los accidentes aereos de compañias aereas se suele adelantar un porcentaje de manera casi inmediata, como en este caso.

En acidentes aereos con contratas privadas como el yak42, aquello fue un estercolero..
#17
#13 Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 111 y siguientes), la acción civil (el pago) se tramita juntamente con la penal, pero la sentencia sobre el dinero no puede dictarse hasta que no se dicte la sentencia sobre el delito.

Has entendido?
#3
Comprando el silencio. ¿Es posible?
#4
#3 Adelantando parte de la indemnización que marque el juez correspondiente.
#7
#4 Nueve años tardaron las familias de los militares fallecidos en el yak42 para conseguir los casi 100k€ de indemnización en un proceso ralentizado con todo tipo de artimañas para tratar de evitar pagar.

#3 pretende que se actúe como una aseguradora privada, racaneando todo lo posible al asegurado haciéndole pasar por todos los procesos judiciales, recursos incluidos, alargado unos 10 años para optar a la cobertura del seguro incluido en cada billete.
#11
#7 Si tanto se preocupan por las víctimas. ¿Como es que no cambiaron la ley para introducir estás condiciones a todas las víctimas?
#6
#3 Si eso fuera verdad, que se puede comprar el silencio de las víctimas, al PP se le da fatal lo de comprar víctimas, y para demostrarlo no te voy a hablar de los más de 7000 muertos en las residencias de Ayuso, ni de los cerca de 300 muertos en la DANA de Mazón porque me puedo remontar al las víctimas del YAK-42 y las del 11-M.
#9
#6 Toma anda :calzador:

Si te crees que apoyo al PP o vox, estás más de la cabeza.
#19
#3 Pues mala operación harían quisiesen comprar el silencio.
Mientras te deben dinero y dependes de la voluntad de turno para cobrarlo o para que la indemnización sea más alta, a lo mejor aún achantas algo.
Una vez cobrado... "largas" lo que quieres y más, sin ataduras.
(Eso pensando que en un caso así el silencio se pueda vender o comprar, que es bastante suponer)
#1
Pues ya estaría
#10
#1 el que estaría?
#14
Desde el desconocimiento...

No se supone que cuando compras un billete estás pagando también por un seguro que indemniza estos accidentes?

Y en todo caso, la indemnización no la tiene que pagar el que causa el accidente?
#18
#14 la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, el ministro ha explicado que el importe en caso de una persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libre de impuestos.

Lo que se busca es que no tengan que esperar 10 años como ocurrió en el accidente de Angrois
#20
#18 Podrían aprovechar para legislar sobre el tema.
Primero que el seguro pague y si eso, que luego litigie contra los responsables o la Administración responsable.
#16
Salvo que sea un anticipo de las indemnizaciones, no entiendo que el Estado tenga que pagar lo que le corresponde hacer a una compañía de seguros.
#2
y el año que viene hacienda se queda con el 40%. Jugada maestra
#5
#2 Al año siguiente pagaran impuestos de los beneficios obtenidos con ese dinero si los hubiese, no de la cantidad recibida.
#8
#2 José el Finanzas, ¿eres tú?
