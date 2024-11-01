El Gobierno andaluz eleva a 2.317 las mujeres que han sufrido fallos con sus pruebas para detectar cáncer de mama

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este viernes en Sevilla la recién constituida comisión de seguimiento de los “problemas detectados en el Plan de cribado de cáncer de mama”, un órgano creado expresamente para afrontar la crisis de los diagnósticos tardíos que ha zarandeado al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Y en la misma se ha dado una cifra actualizada de las mujeres afectadas por este problema: son 2.317 frente a las menos de 2.000 que se anunciaron inicialmente.