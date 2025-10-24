El Gobierno de Moreno amplía a 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en los cribados

Este viernes, la Consejería de Salud ha afinado la cifra hasta las 2.317 afectadas, unos datos que se han clarificado tras la primera reunión de la comisión de participación y seguimiento del plan de acción del cribado de cáncer de mama, en la que ha estado presente el consejero, Antonio Sanz. De todas ellas, 1.778, el 76%, ya se han realizado la segunda prueba indicada por el radiólogo, según asegura el Gobierno de Juan Manuel Moreno.