El Gobierno de Moreno amplía a 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en los cribados

Este viernes, la Consejería de Salud ha afinado la cifra hasta las 2.317 afectadas, unos datos que se han clarificado tras la primera reunión de la comisión de participación y seguimiento del plan de acción del cribado de cáncer de mama, en la que ha estado presente el consejero, Antonio Sanz. De todas ellas, 1.778, el 76%, ya se han realizado la segunda prueba indicada por el radiólogo, según asegura el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Desideratum #1 Desideratum *
""""Fuentes sindicales indican que en el Virgen del Rocío hasta mediados de esta semana solo se había contratado a una radióloga a media jornada y por tres meses, a cinco técnicos de rayos, un enfermero, un celador y un auxiliar administrativo, debido a la falta de especialistas. Las dificultades para la contratación han obligado a los profesionales del hospital a doblar turnos para atender a esas 2.300 mujeres.""""

Chapuza, improvisación, precariedad y explotación. El modelo perfecto del PP para la sanidad pública.
luspagnolu #3 luspagnolu
#1 Juanma Moreno o la nada. Siempre anuncia que va a hacer algo. Sus medios de comunicación venden lo que va a hacer. Todo queda en un anuncio. Si hace algo más, es porque vienen elecciones.
#4 poxemita
#3 ya verás cuando prometa 180.000 viviendas públicas...
#6 omega7767
#4 o bajada de impuestos
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No se porque pero apuesto que hay más
neo1999 #5 neo1999
Si Spiriman levantase la cabeza...
#8 omega7767
#5 la falta de spiriman muestra lo importante que son los líderes para liderar la defensa y el activismo

Esos cabecillas son los blancos de las autoridades, a los que intentan acabar y liquidar
#7 username
haber votado muerte.
