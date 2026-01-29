·
main action
Girona desahucia a una familia con dos menores que ocupaba un piso municipal
El Sindicato de Vivienda asegura que, como alternativa, sólo se les ha ofrecido cuatro noches de albergue y reclama detener dos casos más en pisos del Ayuntamiento con menores
etiquetas
girona
cup
desalojo
actualidad
#2
Febrero2034
este es un gran marron, que hacer con los pisos de alquiler público cuando no pagan...
2
K
34
#3
Beltza01
#2
Nunca ha ocurrido ni volverá a ocurrir. Los pisos públicos no son de nadie.
0
K
7
#4
Feindesland
#2
Por reso no los hay. Ningún político quiere salir en esa foto.
Ahí tienes a la madre del cordero.
1
K
25
#5
Nastar
#2
home, lo que el gobierno lleva desde el 2020 haciendo con los privados no? Te comes al inquiokupa con patatas...
0
K
7
#6
antesdarle
#2
pues primero de todo ver la voluntad en pagar de la familia, no es lo mismo no querer que no poder. Luego ver también si son vulnerables (dos menores). Qué porcentaje de impagos supone esto sobre el total?
1
K
23
#1
YeahYa
Y el alcalde es de la CUP...
1
K
30
#7
DayOfTheTentacle
Ya eran okupas de otro piso antes... en este pagaron por la llave y listos.
Y tienen un bebé...
Pq la gente tiene hijos si no tienen para vivir?
1
K
18
#10
taSanás
#7
vivir viven, de gratis
1
K
18
#11
DayOfTheTentacle
#10
en la calle... con un bebé
0
K
8
#12
taSanás
#11
no te preocupes que vivirán gratis en otra vivienda pronto
0
K
8
#13
DayOfTheTentacle
#12
seguro...
Pero vaya tela.
0
K
8
#8
BoosterFelix
Yo a esta noticia le noto un claro tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y está…
0
K
12
#9
BoosterFelix
#8
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.
Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.…
0
K
12
