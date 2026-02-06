Giorgina Uzcategui retira la demanda contra Ilia Topuria por presuntos malos tratos y se archiva la causa

La batalla judicial entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui ha llegado a su fin. La empresaria ha optado por retirar la demanda por presuntos malos tratos contra el luchador, lo que ha permitido al juez archivar la causa de forma definitiva. Esta resolución nace de un acuerdo extrajudicial entre ambos que, más allá de la paz jurídica, regula los términos del proceso de divorcio y la custodia de la hija que tienen en común. Con este cierre legal, Topuria pone fin a uno de los capítulos más complicados de su vida personal, el cual...
Pero no le llames denuncia instrumental que esto no existe, son cosas de fachas.
Entre otras cosas para poder seguir viendo a su hija.
Por eso es tan recomendable leer "Esto no existe", te pone los pelos de punta con las aberraciones que existen en este país, tan alejadas de lo que debería ser un estado de derecho.
Y lo más gracioso es ver a los negacionistas dando palmas con estas aberraciones a la par que se quejan del fascismo
De cabeza un caso que me viene es el de Johnny Depp, que lejos de ser un santo, cualquiera que vea el caso tiene claro que la ex es una tóxica mentirosa que buscaba sacar cuartos. Y se perjudicó durante años la carrera de Depp.