Giorgina Uzcategui retira la demanda contra Ilia Topuria por presuntos malos tratos y se archiva la causa

La batalla judicial entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui ha llegado a su fin. La empresaria ha optado por retirar la demanda por presuntos malos tratos contra el luchador, lo que ha permitido al juez archivar la causa de forma definitiva. Esta resolución nace de un acuerdo extrajudicial entre ambos que, más allá de la paz jurídica, regula los términos del proceso de divorcio y la custodia de la hija que tienen en común. Con este cierre legal, Topuria pone fin a uno de los capítulos más complicados de su vida personal, el cual...