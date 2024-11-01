Gifted IQ: la app para superdotados creada por el nieto del fundador de Meilá que requiere de un test de inteligencia para entrar [ENG]

Gabriel Escarrer, nieto del emblemático hotelero mallorquín Gabriel Escarrer Julià y heredero de una de las sagas empresariales más influyentes del turismo español, ha sorprendido con un giro profesional que nada tiene que ver con la hostelería. El joven empresario ha irrumpido en el ámbito tecnológico con Gifted IQ, una aplicación móvil concebida como una red social exclusiva para personas con altas capacidades intelectuales y emprendedores.