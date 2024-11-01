edición general
Gifted IQ: la app para superdotados creada por el nieto del fundador de Meilá que requiere de un test de inteligencia para entrar [ENG]

Gabriel Escarrer, nieto del emblemático hotelero mallorquín Gabriel Escarrer Julià y heredero de una de las sagas empresariales más influyentes del turismo español, ha sorprendido con un giro profesional que nada tiene que ver con la hostelería. El joven empresario ha irrumpido en el ámbito tecnológico con Gifted IQ, una aplicación móvil concebida como una red social exclusiva para personas con altas capacidades intelectuales y emprendedores.

#1 poxemita
Da para video de Pantomima Full.
5
skaworld #10 skaworld *
Mucho me temo que si necesitas una app pa reafirmarte en que eres mu listo... no es que tengas un gran IQ lo que tienes es un ego muy necesitado
4
#4 chocoleches
Ha inventado Mensa?
3
DrEvil #6 DrEvil
#4 jejeje, he pensado lo mismo. Pero es una noticia que lo tiene todo: una red social elitista, un nieto de un millonario, ...
Verás la bilis que corre por aquí :-)
0
#9 wai
Y pk una persona de alto IQ se metería ahí?
2
#2 rafeame
Va a ser una cura de humildad para muchos
2
tul #5 tul
Ya podrían poner algo así aquí, las iban a pasar putas los astroturfers voxeros tratando de resolver un problema matematico, mejor que las ristras de ajos
0
eltxoa #8 eltxoa
#5 pa'eso está chatgpt :troll:
0
#7 davidvsgoliat
Se darán cuenta con estupor que tener altas capacidades y ser emprendedor rara vez van de la mano.
0
Paideia #3 Paideia
Y algo de noticia en este anuncio
1
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Agárrame el cubata
0
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Más de 120 de CI. Tampoco parece exagerado. Mensa creo que era 130.
0
#13 wai
#12 Depende del test. En realidad piden percentil > 98%, que se corresponde con 120 en algunos tests y 130 en otros.
0
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#12 mensageras.
0

