Ghislaine Maxwell ofrece exculpar a Trump del ‘caso Epstein’ a cambio de inmunidad
La amiga y cómplice de Jeffrey Epstein se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso de Estados Unidos. Está en la cárcel acusada de tejer una red de tráfico de menores
etiquetas
epstein
trump
ghislaine maxwell
politica
#1
themarquesito
*
Voy a aprovechar para recordar que el Departamento de Justicia está colonizado por los abogados personales de Trump:
- Pam Bondi, fiscal general.
- Todd Blanche, teniente fiscal general.
- John, Sauer, procurador general.
Además, hasta hace unos meses Emil Bove era segundo teniente fiscal general, pero ahora es juez federal de apelación en el 3er circuito.
8
K
131
#3
concentrado
La mayor democracia del mundo
4
K
80
#6
Un_señor_de_Cuenca
"Si no me partís el cuello en la cárcel digo que todo era de bromi".
5
K
74
#2
jm22381
Ella no estaba en la isla todo el tiempo. Puede tener pruebas de que alguien es culpable pero no de que alguien es inocente.
2
K
43
#7
meroespectador
*
Si ofrece exculpar a alguien..... es que ese alguien es culpable.... por definición.
2
K
38
#5
Sr.No
Como el que no quiere la cosa
Only she can provide the complete account. Some may not like what they hear, but the truth matters.
For example, both President Trump and President Clinton are innocent of any wrongdoing
. Ms. Maxwell alone can explain why, and the public is entitled to that explanation.
Extracto final del twit del abogado.
1
K
28
#4
ernovation
Yo pediría inmunidad y una pasta gansa.
1
K
23
#8
guillersk
*
Está tiene que tener el culo de un apretado.....
Cualquier día aparece suicidada.....
De 20 puñaladas por la espalda
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
