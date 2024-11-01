El gesto que delató a Optimus: la caída del robot de Tesla reabre el debate sobre su supuesta autonomía  

Un nuevo vídeo grabado durante una demostración de Tesla en Miami ha vuelto a encender el debate sobre el verdadero nivel de autonomía del robot humanoide Optimus. A primera vista, se trata simplemente de una caída aparatosa durante un evento promocional. Sin embargo, un detalle captado ha generado sorpresa e incredulidad entre expertos y entusiastas de la robótica: antes de perder el equilibrio, el robot eleva bruscamente ambas manos hacia su “rostro” en un gesto inequívoco, idéntico al de una persona quitándose unas gafas de realidad virtual.
En un año no parece que hayan avanzado mucho.
Así que esto no me extraña
Es un producto norteamericano y no pueden usar esa retorica.
El gesto es menos demasiado parecido a lo que hacen los humanos, pero igualmente raro que el marionetista no supiera desconectar antes de quitarse las gafas.
No sería distinto a decir que hemos colgado el teléfono tras cortar una llamada con móvil aunque no hayamos colgado nada.
Una hipótesis distinta que también lo explicaría es la que yo he descrito. Y yo no voy a mentir diciendo que el vídeo demuestra que mi hipótesis es cierta, por que no demuestra ni lo uno ni lo otro, con la información de la que disponemos ambas hipótesis siguen siendo posibles. Y quizá otras hipótesis también lo sean.