El gesto que delató a Optimus: la caída del robot de Tesla reabre el debate sobre su supuesta autonomía  

Un nuevo vídeo grabado durante una demostración de Tesla en Miami ha vuelto a encender el debate sobre el verdadero nivel de autonomía del robot humanoide Optimus. A primera vista, se trata simplemente de una caída aparatosa durante un evento promocional. Sin embargo, un detalle captado ha generado sorpresa e incredulidad entre expertos y entusiastas de la robótica: antes de perder el equilibrio, el robot eleva bruscamente ambas manos hacia su “rostro” en un gesto inequívoco, idéntico al de una persona quitándose unas gafas de realidad virtual.