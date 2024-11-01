edición general
El gesto que delató a Optimus: la caída del robot de Tesla reabre el debate sobre su supuesta autonomía

Un nuevo vídeo grabado durante una demostración de Tesla en Miami ha vuelto a encender el debate sobre el verdadero nivel de autonomía del robot humanoide Optimus. A primera vista, se trata simplemente de una caída aparatosa durante un evento promocional. Sin embargo, un detalle captado ha generado sorpresa e incredulidad entre expertos y entusiastas de la robótica: antes de perder el equilibrio, el robot eleva bruscamente ambas manos hacia su “rostro” en un gesto inequívoco, idéntico al de una persona quitándose unas gafas de realidad virtual.

| etiquetas: tesla optimus , robot , autonomía , remota , gafas , realidad virtual
Comentarios destacados:    
ronko #1 ronko
Algún decepticon infiltrado. :troll:
devilinside #3 devilinside
#1 Mis dieses, me lo has quitado de los dedos
#2 Pixmac
#0 Relacionada www.meneame.net/story/robot-humanoide-tesla-presentado-cybercab-era-co

En un año no parece que hayan avanzado mucho.
#8 abuelillo
Curioso, solo se les ocurre decir que el robot autonomo no parece listo, lo importante que es que una empresa engañe y estafe a clientes y sus accionistas ya para otro día.
Priorat #7 Priorat *
Bueno. La primera vez que presentó las tejas solares a bombo y platillo, eran fotocopias y, obviamente, no eran funcionales.

Así que esto no me extraña
frg #4 frg
Parece que los "robots autónomos", esos que se manejan desde call centers al otro lado del mundo, avanzan más rápido que su software xD
#9 levante
De Tesla (Elon Musk) uno no ser puede creer nada.
sorrillo #14 sorrillo
#13 La IA es perfectamente capaz de cometer ese tipo de errores.
placeres #15 placeres *
Ah... por eso el post que donde lo ví no estaba lleno de quejas racistas de China y su permanente falta de calidad/trampas, es más ni siquiera vo mencionada a Tesla, solo el nombre del robot y no conecte ideas.

Es un producto norteamericano y no pueden usar esa retorica.

El gesto es menos demasiado parecido a lo que hacen los humanos, pero igualmente raro que el marionetista no supiera desconectar antes de quitarse las gafas.
sorrillo #6 sorrillo *
Aunque ciertamente puede que detrás hubiera alguien con gafas VR también existe la posibilidad que la IA se haya entrenado mediante ese tipo de datos y haya replicado lo aprendido, es decir, que antes de apagarse debe hacer el gesto de quitarse las gafas.

No sería distinto a decir que hemos colgado el teléfono tras cortar una llamada con móvil aunque no hayamos colgado nada.
#11 Nouser
#6 El robot cae perfectamente encendido. No sólo demuestra que hay un tipo controlando al robot por VR, sino que demuestra que el robot no tiene ni siquiera un control de equilibrio automático. Básicamente tienen una réplica 1:1 de los movimientos del controlador al robot, lo cual es más cutre que los primeros robots de Boston Dynamics.
sorrillo #12 sorrillo
#11 Eso que planteas es una hipótesis, en absoluto el vídeo demuestra que haya nadie controlando al robot, hay indicios de ello pero de ahí a demostrarlo hay un trecho.

Una hipótesis distinta que también lo explicaría es la que yo he descrito. Y yo no voy a mentir diciendo que el vídeo demuestra que mi hipótesis es cierta, por que no demuestra ni lo uno ni lo otro, con la información de la que disponemos ambas hipótesis siguen siendo posibles. Y quizá otras hipótesis también lo sean.
#13 Nouser
#12 A mí me parecería muy extraño que cualquier sistema de control, por mucha IA que tenga por encima, carezca por debajo del más mínimo control de equilibrio. Un sistema de control nunca dejaría a un robot caer así sin siquiera intentar estabilizarlo antes de la caída. La facilidad con la que el robot se cae intencionadamente delata un control manual por detrás.
Ramen #5 Ramen
Y para el año 2016 la conducción autónoma en los Tesla.
#10 jriguera
No pasa nada, en Marte la gravedad es menos de la mitad de la Tierra y no hay que servir botellines a humanos ...
