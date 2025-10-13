El gerente municipal del Ayuntamiento de Pamplona, destituido tras dar positivo en un control de alcoholemia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha destituido de su cargo este lunes al gerente municipal, Iñigo Anaut Peña, tras su positivo en un control de alcoholemia. Anaut dio positivo el pasado fin de semana en un control realizado por Policía Municipal en la Rochapea, en el que arrojó una tasa de 0,60 mg/l.
No es nada para estar orgulloso y que le retiren el carnet un año como a todo el mundo y tal.. No sé, todo el mundo tiene derecho a meter la pata una vez. Y es un peligro en la carretera y tal.. Pero de ahí a tener que dejar tu trabajo..
Si es dimisión vale (pero como dices tú, habría que analizar el si merece dimisión el tema, aunque es algo personal).. pero destituirlo con esa razón… Yo no sé qué base legal habrá para eso…