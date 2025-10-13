El gerente municipal del Ayuntamiento de Pamplona, destituido tras dar positivo en un control de alcoholemia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha destituido de su cargo este lunes al gerente municipal, Iñigo Anaut Peña, tras su positivo en un control de alcoholemia. Anaut dio positivo el pasado fin de semana en un control realizado por Policía Municipal en la Rochapea, en el que arrojó una tasa de 0,60 mg/l.