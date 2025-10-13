edición general
El gerente municipal del Ayuntamiento de Pamplona, destituido tras dar positivo en un control de alcoholemia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha destituido de su cargo este lunes al gerente municipal, Iñigo Anaut Peña, tras su positivo en un control de alcoholemia. Anaut dio positivo el pasado fin de semana en un control realizado por Policía Municipal en la Rochapea, en el que arrojó una tasa de 0,60 mg/l.

8 comentarios
ehizabai
Se le ven las ganas al sindicato de munipas...

txepel
No me parece ni medio normal que el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España saque un comunicado sobre esto, exigiendo cosas y señalando partidos.

sorecer
Igual voy contracorriente, pero no lo veo como dimisión. Obvio que sanción y tal, pero... Si pillan al director de RRHH de una gran empresa en una alcoholemia, debe dimitir?

No es nada para estar orgulloso y que le retiren el carnet un año como a todo el mundo y tal.. No sé, todo el mundo tiene derecho a meter la pata una vez. Y es un peligro en la carretera y tal.. Pero de ahí a tener que dejar tu trabajo..

ChatGPT
#3 pone “destituido”
Si es dimisión vale (pero como dices tú, habría que analizar el si merece dimisión el tema, aunque es algo personal).. pero destituirlo con esa razón… Yo no sé qué base legal habrá para eso…

Dene
#5 es un cargo de libre designación y se le cesa como tal, sin más explicación

Leon_Bocanegra
No le funcionó lo de "usted ni sabe quién soy yo"?

Borgiano
No tardarán en buscarle otra mamandurria, tranquilos.

Cincocuatrotres
Anda no me jodas!, habrá algún asesinato de por medio, aquí no dimite ni Dios, no es edificante que te pillen durdu, pero no es el fin del mundo.


